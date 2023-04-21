Росія має найбільший і найстаріший флот, який вона отримала в спадок від Радянського Союзу. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що за останні 30 років флот поповнився кількома атомними підводними човнами.

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Під час навчання, ймовірно, флагман Тихоокеанського флоту – важкий атомний ракетний крейсер "Адмірал Лазарєв" – перебував на консервації, на ньому, скоріш за все, не було екіпажу. А роль флагмана виконував ракетний крейсер "Варяг".

Невідомо, чи знімали з консервації під час навчань "Адмірала Лазарєва". Ймовірно, що ні. Адже для цього потрібен екіпаж, а це не справа декількох годин,

– припустив військовий експерт.

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Гарна ознака

Жданов звернув увагу на те, що головною інтригою цих навчань стала відставка командувача Тихоокеанського флоту адмірала Сєргєй Авакянца.

Зараз він очолює "штаб, який курує центри військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання". Отак "підвищили" адмірала,

– зазначив співрозмовник.

Олег Жданов вважає це гарною ознакою, яка свідчить про те, що вочевидь у Тихоокеанському флоті Росії не все так добре.

"А також, можливо, не всі кораблі змогли вийти на навчання, а ті, що вийшли не впорались з виконанням навчально-бойових завдань, що були перед ними поставлені", – наголосив він.

Зверніть увагу! До складу Тихоокеанського флоту Росії входить 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти. Відома вона зокрема тим, що зазнала нищівних втрат у листопаді 2022 року у боях за Павлівку в Донецькій області та у лютому 2023 року через провальну спробу наступу на Вугледар.

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