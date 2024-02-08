Имеет важный опыт, – генерал-лейтенант в отставке объяснил, почему назначили Сырского
Президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. В войсках догадывались об кадровых переменах.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что в армии было понимание, кто может стать следующим главнокомандующим ВСУ.
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Почему назначили Сырского
Как отметил Романенко, Александр Сырский положительно отличился еще с начала полномасштабного вторжения. Он участвовал в обороне Киева, где сорвал российский блицкриг. А также – фактически возглавлял Харьковскую операцию.
В прошлом году он работал на Бахмутском направлении, где было ограниченное количество ресурсов. Там не удалось все реализовать из-за определенной нехватки личного состава и военной техники.
Из тех кандидатов, которые рассматривались, было видно, что именно этот генерал имеет важный общевойсковой опыт. И это – принципиальная разница. Если сравнивать с генералом Будановым, то у него есть опыт проведения спецопераций. А главнокомандующий должен не только управлять Вооруженными Силами в условиях полномасштабной войны. Но и выполнять задачи как руководителя Сил обороны Украины. То есть заниматься всеми силовыми структурами. Для этого рационально и целесообразно привлечь общевойскового генерала. К чему и пришли,
– отметил Романенко.
Сырский – новый главнокомандующий ВСУ
- Президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 8 февраля. Он заявил, что настало время обновления, но предложил Залужному быть в команде.
- Отныне Вооруженными Силами будет руководить новая управленческая команда. В ближайшие дни ее представят.
- Министр обороны Украины Рустем Умерова поблагодарил Валерия Залужного. Он подчеркнул, что Залужному выпала одна из самых трудных задач – управления Вооруженными Силами во время полномасштабной войны.