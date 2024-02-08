Имеет важный опыт, – генерал-лейтенант в отставке объяснил, почему назначили Сырского

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. В войсках догадывались об кадровых переменах.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что в армии было понимание, кто может стать следующим главнокомандующим ВСУ.

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Почему назначили Сырского

Как отметил Романенко, Александр Сырский положительно отличился еще с начала полномасштабного вторжения. Он участвовал в обороне Киева, где сорвал российский блицкриг. А также – фактически возглавлял Харьковскую операцию.

В прошлом году он работал на Бахмутском направлении, где было ограниченное количество ресурсов. Там не удалось все реализовать из-за определенной нехватки личного состава и военной техники.

Из тех кандидатов, которые рассматривались, было видно, что именно этот генерал имеет важный общевойсковой опыт. И это – принципиальная разница. Если сравнивать с генералом Будановым, то у него есть опыт проведения спецопераций. А главнокомандующий должен не только управлять Вооруженными Силами в условиях полномасштабной войны. Но и выполнять задачи как руководителя Сил обороны Украины. То есть заниматься всеми силовыми структурами. Для этого рационально и целесообразно привлечь общевойскового генерала. К чему и пришли,

– отметил Романенко.

Сырский – новый главнокомандующий ВСУ