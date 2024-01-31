BBC пишут, что Зеленский не раз был близок к отставке Залужного: что задумал президент
Источник:BBC
29 января украинцев всколыхнула новость о возможной отставке Валерия Залужного. Эта информация не подтвердилась. Впрочем, позже стало известно, что Владимир Зеленский уже не раз был близок соответствующему решению.
Как пишут журналисты BBC, ссылаясь на собственные источники, в планах Владимира Зеленского – перезагрузка всей системы органов обороны Украины. Этим и объясняется желание отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Читайте также Готовили другую должность: Зеленский принял окончательное решение об увольнении Залужного, – FT
Проблемы назрели еще в апреле 2022 года
Собеседники издания рассказали, что проблемы между военным и политическим руководством нашего государства начались в апреле 2022 года. Случилось это тогда, когда российские военные отошли от Киева благодаря умелой и мужественной работе наших защитников.
В издании отмечают, что на протяжении последних месяцев Владимир Зеленский неоднократно был близок к тому, чтобы Валерия Залужного отправить в отставку. В нем напоминают, что у главы государства есть полномочия выдать соответствующий указ без каких-либо обоснований или дополнительных представлений.
Журналистам издания один собеседник сообщил, что Владимир Зеленский 29 января обосновал необходимость отставки Валерия Залужного. Он заявил, что стремится перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны нашего государства.
Между тем собеседники BBC во власти рассказали, что в эту ситуацию могли вмешаться партнеры Киева с Запада. Новость об отставке Залужного они резко не восприняли. Следовательно, этого и не произошло. Также на соответствующее решение могла повлиять проблема, связанная с назначением нового главнокомандующего.
В издании пишут о двух главных претендентах. Речь идет о главе ГУР МО Кирилле Буданове и командующем Сухопутными войсками Александре Сырском. Впрочем, источники BBC в военных кругах заявляют, что ни один из них не хотел бы занять кресло Залужного. Следовательно, от соответствующего назначения они отказались.
Собеседники BBC говорят, что проблема заключается в том, что кто бы ни стал новым главнокомандующим ВСУ, он обречен на сравнение с Валерием Залужным. А его мегапопулярность сложно переоценить.
Кратко об "увольнении" Залужного
- 29 января вечером ряд телеграм-каналов начал распространять информацию о том, что Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ.
- Немного погодя журналисты, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что это произошло.
- Вскоре поступило странное объяснение от Минобороны. В нем подчеркнули, что "это все неправда". Впрочем, не уточнили что именно. Заметим, что параллельно витали слухи об увольнении Рустема Умерова.
- И уже через час спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров 24 Каналу возразил новость об увольнении Валерия Залужного. Он подчеркнул, что глава государства никого не увольнял.