Оккупанты начали заявлять родственникам об отступлении из Херсона: куда их перебрасывают
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Российские военные, похоже, отступают из Херсонского направления. Об этом оккупанты заявляют в разговорах со своими родными.
Украинским разведчикам удалось перехватить разговор 21-летнего оккупанта Романа Федоринова, который, вероятно, родом из Красноярского края. Россиянин проходит военную службу в танковом батальоне 205-й отдельной мотострелковой бригады.
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Оккупанты будут отступать в Крым
21 октября в телефонном разговоре с родственниками россиянин сообщил об отступлении из Херсонской области. По предварительной информации, россияне будут отступать в оккупированный Крым.
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Военный Федоринов сказал в разговоре с родными, что русская армия идет назад и предположил, что даже отступят в Россию. В том числе и для ремонта танка.
Оккупант поплакался, что их 4 дня бомбили 152-ми безостановочно. Также он отрицает информацию, что якобы российские военные в Херсоне пошли вперед. Захватчик призвал не слушать новости.
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Что происходит в Херсонской области
- ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области, которое началось в конце лета. Недавно украинские воины освободили от оккупантов поселок Малая Сейдеменуха.
- На территории Херсонской области происходят подозрительные действия со стороны оккупационных войск. Например, 3 ноября со здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг России.
- Также в Херсоне перестали транслироваться российские телеканалы, а появилось украинское радио "Суспільне". Жители правобережья Херсонщины сообщали, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах.
- В ВСУ говорят, что оккупанты пытаются создать впечатление многопланового развития событий – они и окапываются, и эвакуируются. Вероятно, Россия хочет создать иллюзию "ухода" из Херсона и заманить ВСУ.
- Сообщалось, что на правом берегу Днепра продолжают действовать русские элитные подразделения. Также на правом берегу россияне планируют укрепить оборону . Кроме того, оккупанты пытаются закрепляться на левом берегу.
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