Оккупанты начали заявлять родственникам об отступлении из Херсона: куда их перебрасывают

Российские военные, похоже, отступают из Херсонского направления. Об этом оккупанты заявляют в разговорах со своими родными.

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор 21-летнего оккупанта Романа Федоринова, который, вероятно, родом из Красноярского края. Россиянин проходит военную службу в танковом батальоне 205-й отдельной мотострелковой бригады.

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Оккупанты будут отступать в Крым

21 октября в телефонном разговоре с родственниками россиянин сообщил об отступлении из Херсонской области. По предварительной информации, россияне будут отступать в оккупированный Крым.

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Военный Федоринов сказал в разговоре с родными, что русская армия идет назад и предположил, что даже отступят в Россию. В том числе и для ремонта танка.

Оккупант поплакался, что их 4 дня бомбили 152-ми безостановочно. Также он отрицает информацию, что якобы российские военные в Херсоне пошли вперед. Захватчик призвал не слушать новости.

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