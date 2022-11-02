Спальные мешки и одеяла – наготове: в Тернополе посоветовали подготовиться к отсутствию тепла

2 ноября 2022 , 07:50
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Источник:

Сергей Надал

В Тернополе призвали подготовиться к отсутствию тепла в сложное зимнее военное время. Для этого необходимо заранее приобрести спальные мешки и теплую одежду.

Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал. Он заявил, что сила духа украинцев, умение мобилизоваться в сложные времена, взаимопомощь и поддержка помогают нам побеждать. Именно эти качества помогут нам пройти это сложное зимнее военное время.

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В Тернополе призвали подготовиться к отсутствию тепла

Для этого необходимо:

  • Утеплить окна и двери
  • Помочь утеплить дом пожилым и одиноким соседям, людям с инвалидностью,
  • Позаботиться о теплой одежде,
  • Подготовить теплые одеяла и спальные мешки.

Что делать в случае аварийного отключения тепла

  • Не обогревайте квартиру с помощью газовой, электрической плиты, дровяной печи (буржуйки),
  • Составьте график пользования электричеством между квартирами,
  • Не включайте одновременно во всех квартирах электроприборы.

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Автор: Софія Ковнір