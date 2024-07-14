Сигнал Путина для НАТО: решится ли Запад ответить на агрессию России

Владимир Путин понимает только позицию силы. Поэтому политика непровоцирования агрессора, которую выбрали на Западе, не приведет к окончанию войны.

Об этом 24 Каналу сказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, добавив, что на саммите НАТО так и не прозвучали сроки или конкретные шаги для нашего членства. Украина услышала те же заявления, что и раньше.

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Украине нужен паритет возможностей

"Обстрел Украины 8 июля и удар по больнице "Охматдет" был сигналом Путина для Альянса. Он хотел показать, что несмотря на все усилия мирового сообщества, созыв саммитов, ситуация в Украине является такой, как этого якобы хочет Россия", – сказал Игорь Чаленко.

К сожалению, вместо того, чтобы на саммите НАТО действительно принять революционное решение и озвучить четкие сроки вступления Украины в Альянс – мы услышали те же заявления, что и раньше.

Запад продолжает свою политику непровоцирования России. Создается впечатление, что из-за давления Путин действительно получает то, чего хочет. Очевидно, что Украина сейчас ожидает совсем не таких действий,

– подчеркнул Чаленко.

Удар по "Охматдету", по поселку Буды на Харьковщине, где погибли два человека, – все это не влияет на мнение западных политиков о снятии определенных запретов, и предоставление разрешения на удары по России.

Вполне вероятно, в США снова скажут, что не видят причин пересматривать свои решения и предоставлять разрешения. Понятно, что так не должно быть. На каждое агрессивное российское действие должен быть еще более мощный ответ,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что сейчас война является асимметричной. Мы понимаем, что Запад не может предоставить нам такое же количество оружия, как у России. Однако даже асимметричные боевые действия требуют паритета возможностей. Именно этого Киев требует у наших партнеров – возможности превентивно бить по дальним военным целям на территории России.