Ожидаем четкого ответа России на предложение не бить по гражданской инфраструктуре, – Зеленский

Зеленский заявил, что все еще ждет четкого ответа Москвы на предложение не бить по гражданской инфраструктуре. Он отметил, что Украина готова к любому разговору, как это обеспечить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского. Накануне он отметил, что в день Пасхи воздушных тревог в Украине не было и призвал Россию соблюдать режим тишины и в дальнейшем.

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Российские атаки продолжаются

Зеленский отметил, что российские атаки продолжаются по всему фронту.

То есть Россия отвергла не только американское предложение полного и безусловного прекращения огня, которое было сделано еще на переговорах в Джидде более чем месяц назад, но и вчерашнее предложение – предложение и в дальнейшем после Пасхи делать все для тишины. Все это еще раз демонстрирует, чего на самом деле хотят в Москве,

– добавил президент в вечернем обращении.

Но Украина сохраняет свое предложение не атаковать по меньшей мере гражданскую инфраструктуру и до сих пор ожидает четкого ответа из Москвы по этому поводу.

"Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и наиболее надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры", – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что именно реальное и длительное прекращение огня должно быть первым шагом к надежному и длительному миру.

Напомним, что тем временем Путин цинично заявил, что Россия якобы бьет только по тем гражданским объектам в Украине, которые используются военными.