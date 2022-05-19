Ожидаем подпись Байдена, – Зеленский поблагодарил Сенат за выделение 40 миллиардов для Украины
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за выделение Украине 40 миллиардов долларов помощи. Теперь инициативу должен подписать президент США Джозеф Байден.
40 миллиардов долларов – весомый вклад США в восстановление мира в Украине, – Зеленский
Глава государства в своих социальных сетях поблагодарил Сенат за одобрение законопроекта о выделении помощи Украине. Зеленский заявил, что 40 миллиардов долларов – весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине.
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Также президент Украины написал, что ожидает, что лидер Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подпишет законопроект.
Приветствую одобрение Сенатом США законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. 40 миллиардов долларов – весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом. Ожидаем подписания закона Джозефом Байденом,
– написал Зеленский.
США выделили 40 миллионов для Украины: что известно
- Президент США Джозеф Байден 9 мая подписал закон о ленд-лиз для Украины. Этот закон, который приняли во второй раз в истории после Второй мировой войны, предусматривает упрощенную процедуру в оказании помощи Украине.
- После этого Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов. Однако заблокировать помощь Украине пытался пророссийский сенатор Рэнд Пол.
- Представитель Пентагона Джон Керби предупреждал, что если Конгресс США не примет предоставление дополнительной помощи для Украины до 19 мая – это начнет влиять на поставки военной техники.
- Пророссийский конгрессмен Пол хотел, чтобы документ предусматривал создание специального генерального инспектора, который будет контролировать расходы военной помощи, однако ему не удалось заблокировать законопроект.
- 17 мая Сенат США проголосовал за окончательное рассмотрение проекта о выделении Украине 40 миллиардов долларов помощи. 19 мая Сенат Конгресса США окончательно одобрил решение о выделении Украине 40 миллиардов долларов помощи.
- По данным СМИ, президент США 19 мая может подписать указ о выделении дополнительных 100 миллионов долларов на военную помощь Украине. Эти средства хотят потратить на артиллерийские боеприпасы и радары.
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