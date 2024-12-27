Казахстан и Азербайджан отменили авиарейсы в Россию после сбивания Embraer 190
После авиакатастрофы с самолетом Embraer 190 под Актау страны одна за другой начали отменять свои рейсы в Россию. На этот раз приостановили полеты в ряд городов страны-агрессора Казахстан и Азербайджан.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Казахстан и APA. Самолет Embraer 190, по предварительным данным, сбила российская ракета.
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Казахская авиакомпания приостанавливает полеты в города России
В авиакомпании Qazaq Air отметили, что вынуждены приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана – Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года.
Пресс-служба компании отметила, что это решение приняли для "безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию, ".
В Qazaq Air заявили, что продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые "продолжают соответствовать критериям оценки рисков Qazaq Air", а возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет возможным по итогам повторной оценки рисков.
Азербайджан также отменил рейсы в ряд регионов России
В AZAL сообщили журналистам, что на основании решения Азербайджанского государственного агентства гражданской авиации с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190 компания приостанавливает рейсы из Баку в Россию.
Речь идет о полетах в аэропорты таких населенных пунктов как:
- Минеральные Воды;
- Сочи;
- Волгоград
- Уфа
- Самара.
До этого 25 декабря AZAL принял решение о приостановлении полетов из Баку в Грозный и Махачкалу.
В связи с ситуацией пассажиры, которые имеют билет по этим направлениям, имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билетов.
К слову, на фоне авиакатастрофы с азербайджанским самолетом под Актау, который могла сбить российская ракета, прекратила полеты в Россию и израильская авиакомпания El Al. Рейсы между Тель-Авивом и Москвой не будут выполнять в течение ближайшей недели.