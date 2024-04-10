Падение вражеской авиации может участиться: в ВМС указали на недостатки российских авиасудов

Враг увеличил использование авиации для патрулирования прибрежной зоны. Однако есть определенный нюанс, который свидетельствует о том, что российские самолеты будут нести потери и без нашей "помощи".

Парк вражеской техники, который используют оккупанты, достаточно старый. Поэтому случаи падения российских авиасудов могут наблюдаться чаще. Об этом во время брифинга сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.

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Новая тактика руководства Черноморского флота

Как рассказал Плетенчук российские захватчики увеличили использование авиационного компонента для патрулирования прибрежной зоны, которую в последнее время враг осуществляет все тщательнее.

Единственное, что мы видим из новой тактики нового руководства так называемого Черноморского флота России – это увеличение применения авиационной компоненты в смысле патрулирования,

– сказал представитель ВМС.

В частности, он выделил случай, который произошел сегодня. Речь идет об уничтожении российского вертолета Ка-27 во временно оккупированном Крыму, осуществлявшего оборону флота.

По его словам, вышеупомянутый "неприятный" инцидент может коррелироваться с этим, поскольку парк достаточно старый, а его эксплуатация в последнее время достаточно интенсивная.

Вернули в строй даже самолеты Бе-12, которые уже шли на списание, для того, чтобы патрулировать прибрежную зону. Поэтому такие случаи как сегодня могут участиться,

– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Что известно об уничтожении Ка-27: главное