Падение вражеской авиации может участиться: в ВМС указали на недостатки российских авиасудов
Источник:Медиацентр Украина - Укринформ
Враг увеличил использование авиации для патрулирования прибрежной зоны. Однако есть определенный нюанс, который свидетельствует о том, что российские самолеты будут нести потери и без нашей "помощи".
Парк вражеской техники, который используют оккупанты, достаточно старый. Поэтому случаи падения российских авиасудов могут наблюдаться чаще. Об этом во время брифинга сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.
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Новая тактика руководства Черноморского флота
Как рассказал Плетенчук российские захватчики увеличили использование авиационного компонента для патрулирования прибрежной зоны, которую в последнее время враг осуществляет все тщательнее.
Единственное, что мы видим из новой тактики нового руководства так называемого Черноморского флота России – это увеличение применения авиационной компоненты в смысле патрулирования,
– сказал представитель ВМС.
В частности, он выделил случай, который произошел сегодня. Речь идет об уничтожении российского вертолета Ка-27 во временно оккупированном Крыму, осуществлявшего оборону флота.
По его словам, вышеупомянутый "неприятный" инцидент может коррелироваться с этим, поскольку парк достаточно старый, а его эксплуатация в последнее время достаточно интенсивная.
Вернули в строй даже самолеты Бе-12, которые уже шли на списание, для того, чтобы патрулировать прибрежную зону. Поэтому такие случаи как сегодня могут участиться,
– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.
Что известно об уничтожении Ка-27: главное
- Плетенчук сообщал, что на территории временно оккупированного полуострова был уничтожен российский вертолет Ка-27. Это советский корабельный многофункциональный вертолет. Он предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса.
- Этот советский вертолет Ка-27 может обнаруживать подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения. Известно, что вышеупомянутый вертолет упал недалеко от Черноморского.
- Информации о судьбе экипажа пока нет, ведь утром 10 апреля еще продолжалась поисковая операция. Дмитрий Плетенчук объяснил, что падение Ка-27 укладывается в новоизбранную тактику нового руководства Черноморского флота.
- Перед этим капитан 3 ранга объяснял, что после назначения нового главы Черноморского флота враг частично изменил тактику действий флота. В частности, оккупанты начали использовать как платформу для запуска именно подводные носители.