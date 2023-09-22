Российские дроны на территории Румынии: президент рассказал, какую проблему они создают

В регионах Румынии, расположенных на границе с Украиной, несколько раз находили обломки беспилотников. Глава государства отреагировал на эти инциденты.

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что российские военные БПЛА не атакуют Румынию, но создают "реальную проблему". По его словам, "неприемлемо", чтобы их обломки падали на территории страны.

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Эти инциденты имеют значение

Глава Румынии отметил, что на территории страны трижды находили останки дронов.

Пока никто не пострадал, но это не означает, что эти инциденты не имеют значения,

– настаивал он.

Он также подчеркнул, что российские войска атакуют порты украинского побережья, чтобы сделать невозможным транзит зерна. Он сказал, что эти нападения являются военными преступлениями, поскольку они направлены против гражданских целей и инфраструктуры и людей, работающих в портах.

По словам Иоганниса, после инцидентов с беспилотниками они обсудили ситуацию со странами-союзниками и усилили противовоздушную оборону в этом районе для защиты граждан.

"Хотя нападения России не направлены на Румынию, ситуация неприемлема. Беспилотники не атакуют наше государство, но то, что их куски падают на территорию страны, есть реальная проблема, которую нужно решать", – сказал он.

По мнению Иоганниса, россияне атакуют порты украинского побережья, чтобы сделать невозможным транзит зерна. Он сказал, что эти нападения являются военными преступлениями, поскольку направлены против гражданских целей, инфраструктуры и людей, работающих в портах.

Глава государства рассказал о том, что люди, живущие вблизи пострадавших от атак территорий, на румынской стороне Дуная, боятся, но понимают важность поддержки Украины, поскольку понимают, что "могут быть следующими".

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