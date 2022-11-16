В Польше допускают, что ракета была украинской: какими должны быть действия Украины

Во время массированного обстрела Россией территории Украины 15 ноября в Польше упала ракета. Вероятно, что ее выпустили украинские силы ПВО для того, чтобы сбить российскую ракету.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Украина виновата перед Польшей, но вина за этот инцидент и гибель людей лежит на России.

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Какими должны быть действия Украины в отношении Польши

Шейтельман считает, что если Украина сейчас правильно поступит, то будет находиться в довольно простом положении. Прежде всего, следует извиниться в Польше за этот инцидент.

Он напомнил, что еще несколько часов назад президент США заявил о том, что это, вероятнее всего, была не российская ракета. Поэтому самое время высказаться нашему Министерству иностранных дел и, вероятно, даже президенту Украины.

Очень надеюсь, что будет сделан наиболее правильный шаг – это прощение перед Польшей и обещание компенсировать материальный ущерб пострадавшим,

– заявил политтехнолог.

По словам Шейтельмана, выразить соболезнования полякам в связи с этим инцидентом мы должны в любом случае – неважно, чья ракета это была.

Какие возможны варианты у Украины

Шейтельман отметил, что Украина виновата перед Польшей, но в целом в этом инциденте и гибели людей виновата Российская Федерация. Потому что, если бы она не обстреливала нас, ничего такого не произошло бы.

Поэтому это никак не отменяет мер НАТО по обеспечению безопасности в этом регионе, который касается Альянса,

– сказал политтехнолог.

Он отметил, что после этого случая было обсуждение о том, что НАТО может предложить закрыть небо над какой-то частью Украины, но тогда непонятно – над какой и почему только там. И маловероятно, что НАТО на это отважится.

По мнению Шейтельмана, можно было бы обсуждать то, что, например, когда ракета летит в направлении Польши, ее могут сбивать над территорией Украины польские противоракетные силы и развернутые там американские.

Он считает, что у Украины есть возможность перед встречей НАТО просить, чтобы они сбивали все ракеты, которые летят в сторону Польши. Тогда это защитило бы и Запад Украины и НАТО. А россияне пусть попробуют что-то с этим поделать.

Массированная ракетная атака Украины 15 ноября: главное