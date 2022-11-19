Наша ПВО – лучшая в мире, но мы готовы "выручить" НАТО, – Давидюк об инциденте в Польше

Падение ракеты в Польше 15 ноября стало очень громким событием мирового уровня. Однако Варшава не отреагировала на инцидент должным образом.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Польша не владела полным правом на реакцию.

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"Реакция НАТО была исключительно политической"

Давидюк считает, что то, какой должна быть реакция на падение ракеты в Польше, решал президент США Джо Байден.

НАТО – это военно-политический блок, и как раз ответ на этот инцидент был не военным, а исключительно политическим,

– отметил политолог.

Он добавил, что после реакции НАТО на случай с ракетой стало ясно три основных момента.

Во-первых, НАТО не желает эскалации.

Во-вторых, Североатлантический альянс не был готов ответить быстро.

В-третьих, зона риска оказалась важнее произошедшего.

"Если бы Владимир Путин откровенно признал, что ракета была российской, и объявил войну НАТО, то реакция Альянса была бы иной. Однако поскольку российский диктатор не признал свою вину, то НАТО смогло сделать вид, что ничего не произошло", – отметил Давидюк.

Недостатки версии о ракете украинской ПВО

Представители западных стран предположили, что в Польше могла упасть ракета украинского ПВО. Политолог отметил, что эта версия вызывает слишком много вопросов.

Я не эксперт по ПВО, но скажу банальные вещи. Стоит ли у нас ПВО на границе, защищая лес? Нет. Что мы защищаем на Волыни и Галичине? Львов, военные и энергетические объекты. В 7 километрах от границы ни с одной из сторон ничего такого нет,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что если бы ракета не нашла цель, то она должна была бы самоликвидироваться.

"Берите нас в НАТО – и мы вас прикроем"

Давидюк подчеркнул, что специалисты украинской противовоздушной обороны за время полномасштабной войны приобрели огромный опыт. Инструкторы НАТО даже приезжают в Украину, чтобы изучить определенные вещи.

"Наши специалисты ПВО сегодня – самые натренированные в мире. Поэтому невозможно поверить в то, что украинцы где-то случайно выстрелили ракетой не туда", – подчеркнул политолог.

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Он добавил, что после первого заявления президента Владимира Зеленского западные партнеры попытались подкорректировать версию о падении ракеты.

Это свидетельствует о том, что идет непубличная, кулуарная игра, где нас просят "выручить" НАТО. Украина может выручить, но выручите нас. Берите нас в НАТО – и мы вас прикроем,

– сказал Давидюк.

"Украина готова поддержать версию НАТО"

Политолог отметил, что сейчас Украина действительно готова поддержать версию НАТО о том, что в Польше якобы упала украинская ракета.

Я точно знаю, что это не дело рук Украины. Однако нам не сложно (поддержать версию НАТО – 24 канал). Они нас прикрывали не раз. Поэтому если мы можем сохранить жизнь их солдат и сохранить их мир, то хорошо,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что взамен страны Запада помогут Украине победить в войне против России, и это можно считать "нормальным соглашением". Однако, по словам Давидюка, и Евросоюзу, и НАТО нужно готовиться к войне.

"Война будет. Если на Западе думают, что можно будет прятать голову в песок, и когда российская ракета прилетит уже в Марсель или Мюнхен, сказать, что это снова дело рук Украины, то так не получится", – подчеркнул политолог.

Стрим Юрия Гаврищака и Николая Давидюка: смотрите полное видео

Падение ракеты в Польше: коротко