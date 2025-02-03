Опозорились еще с "Калибрами": все больше российских ракет падают, не долетая до целей

Одна из российских ракет упала в Липецкой области. Вследствие этого некоторые населенные пункты остались без света. И это уже не первый такой случай.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что падение российских ракет – не редкость. Страна-агрессор имеет с этим проблемы.

К теме Не долетела и бахнула раньше: в ЦПД отреагировали на падение ракеты в Липецкой области

Был интересный случай с "Калибрами"

Как отметил Шарп, на самом деле брак случается на любом предприятии. Это касается, в частности, как и производства оружия на Западе, так и на Востоке.

Определенный процент брака всегда есть. Но уже можно констатировать, что в России процент брака среди вооружения действительно высок. Особенно это касается бомб.

Уже было задокументировано много случаев падения российских ракет и бомб где-то на своей территории. Но сколько реально таких ситуаций произошло – невозможно подсчитать. Россия – достаточно закрытая страна, которая старается скрывать такие инциденты.

Был когда-то "дебют" крылатых ракет морского базирования "Калибр", которые, к сожалению, знакомы украинцам. Они запустили их из Каспийского моря по Сирии. Значительный процент, не менее 6 ракет, упали в Иране на пол пути. Даже убили стадо овец. Затем они перестали стрелять из Каспийского моря по Сирии,

– рассказал Шарп.

Напомним, украинские дроны снова метко ударили по военным объектам в России. В ночь на 3 февраля удалось поразить Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод.