Не исключаю провокации, – глава Бюро нацбезопасности Польши о падении российской ракеты

В Польше снова прокомментировали нарушение польского воздушного пространства российской ракетой во время атаки на Украину 29 декабря. Там считают, что это очередная провокация Кремля и испытание нового правительства.

В декабре 2023 года польский парламент поддержал кандидатуру Дональда Туска на должность премьер-министра Польши. С тех пор преимущество в правительстве получила партия "Гражданская платформа".

Смотрите также "Трудно предположить, что это было случайно": в Польше сделали новое заявление по поводу российской ракеты

Провокация польского правительства

По словам главы Бюро национально безопасности Польши Яцека Северы, Россия отдает себе отчет, что польскую власть перенимает администрация, которая не руководила 8 лет. Он утверждает, что новоизбранное правительство еще не усвоило свои обязанности, связанные с политическим надзором и распределением полномочий между военными.

Сложно предположить, что нарушение 40-километровой границы было случайным. Я, как и наши союзники, не исключаю российской провокации,

– заявил чиновник.

По мнению главы Бюро нацбезопасности, Польша должна корректировать нормативные акты, связанные с системой командования и управления в мирное время. Как отметил Севера, риск испытания новой власти достаточно высок.

Что этому предшествовало