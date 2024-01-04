Не исключаю провокации, – глава Бюро нацбезопасности Польши о падении российской ракеты
Источник:BBN
В Польше снова прокомментировали нарушение польского воздушного пространства российской ракетой во время атаки на Украину 29 декабря. Там считают, что это очередная провокация Кремля и испытание нового правительства.
В декабре 2023 года польский парламент поддержал кандидатуру Дональда Туска на должность премьер-министра Польши. С тех пор преимущество в правительстве получила партия "Гражданская платформа".
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Провокация польского правительства
По словам главы Бюро национально безопасности Польши Яцека Северы, Россия отдает себе отчет, что польскую власть перенимает администрация, которая не руководила 8 лет. Он утверждает, что новоизбранное правительство еще не усвоило свои обязанности, связанные с политическим надзором и распределением полномочий между военными.
Сложно предположить, что нарушение 40-километровой границы было случайным. Я, как и наши союзники, не исключаю российской провокации,
– заявил чиновник.
По мнению главы Бюро нацбезопасности, Польша должна корректировать нормативные акты, связанные с системой командования и управления в мирное время. Как отметил Севера, риск испытания новой власти достаточно высок.
Что этому предшествовало
- Утром 29 декабря во время массированного обстрела Украины в воздушное пространство Польши вошел неидентифицированный летающий объект.
- После этого Анджей Дуда отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши. Он сообщил о проведении срочного заседания с военными. На встрече присутствовали министр обороны, начальник генштаба и другие.
- В то же время был проведен поиск неизвестного летающего объекта, пересекшее воздушное пространство со стороны Украины. Он двигался на большой скорости. Его наблюдали жители гмины Долгобычев на Люблинщине. Речь идет о территории вокруг Пшеводова. Неопознанный предмет видели также многие жители Грубешевского, Томашевского и Замойского поветов.
- В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск провел совещание с силовиками, где обсудил инцидент. Также в связи с пересечением польской границы неизвестным объектом со стороны Украины силы ПВО Польши приводили в состояние повышенной боевой готовности.
- Впоследствии в Варшаве заявили, что будут реагировать "жестче", если Россия в дальнейшем будет совершать подобные провокации, нарушая воздушное пространство страны.
- 3 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад к решительным действиям в отношении России. Он отметил усиление санкций и предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия.