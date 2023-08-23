Росавиация подтвердила гибель Пригожина и Уткина: полный список погибших в катастрофе

23 августа 2023, 23:05
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В Тверской области вечером 23 августа упал самолет, на котором мог находиться глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Все 10 пассажиров, летевших этим бортом, погибли в результате крушения.

Об этом сообщают российские СМИ, Впоследствии в Росавиации обновили список находившихся на борту людей и подтвердила наличие там Пригожина, информирует 24 Канал

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В Росавиации обновили список находившихся на борту людей

В российские компании подтвердили, что на борту самолета находились 10 человек, среди которых 7 были пассажирами, а 3 – членами экипажа. Также там подтвердили, что на воздушном судне во время полета находились Евгений Пригожин и его правая рука – Дмитрий Уткин.

В частности, среди погибших пассажиров числятся имена и фамилии:

  • Сергей Пропустин;
  • Евгений Макарян;
  • Александр Тотмин;
  • Валерий Чекалов;
  • Дмитрий Уткин;
  • Николай Матусеев;
  • Евгений Пригожин;
  • Алексей Левшин;
  • Рустам Каримов;
  • Кристина Распопова.

В Росавиации также отметили, что выполнение полета самолета Embraer-135 производилось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. То есть никаких нарушений в его полете – не было.

Обратите внимание! Все фото, видео и детали падения самолета лидера "вагнеровцев" Пригожина – в нашем телеграме.

О перемещении Пригожина знал только один человек

Российские пропагандисты подчеркивают, что о перемещении Евгения Пригожина знал только его заместитель Валерий Чекалов, тоже погибший на борту самолета. В частности, именно он управлял транспортной логистикой

Этот человек отвечал за все перемещения и транспортную логистику главы вагнеровцев. При этом пропагандисты говорят, что он не имел отношения к службе безопасности.

Кроме того, Чекалов был одним из тех, кто отвечал за поставку боеприпасов. К тому же, как правило, Чекалов и Пригожин летали разными бортами, но на этот раз он находился в одном самолете.

Что известно об авиакатастрофе с самолетом Пригожина

  • В Тверской области вечером 23 августа разбился самолет, связанный с лидером вагнеровцев Евгением Пригожиным. Впоследствии на месте аварии вспыхнул пожар. Появились сообщения, что этот самолет потенциально являлся целью российской системы ПВО.
  • Далее стало известно, что самолет мог сбить российский ЗРК С-300. Российские спецслужбы также предполагают возможность совершения "теракта" на борту самолета.
  • Более того, российские пропагандисты сообщают, что тела Пригожина и его правой руки Уткина уже якобы опознали. Это говорит, что эти люди погибли.
  • Смерть Пригожина подтвердили уже и российские СМИ. Кроме того, это подтвердили и оккупанты, что лично общались с представителями ЧВК "Вагнера".
Автор: Владислав Кравцов