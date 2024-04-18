Джонсон получил разрешение: каковы шансы Украины получить помощь от США

Уже 20 апреля в Конгрессе наконец могут проголосовать за выделение почти 61 миллиарда долларов помощи Украине. Спикер Палаты представителей в течение нескольких месяцев не выносил этот вопрос на голосование. Однако "лед тронулся".

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик сказал, что 24 каналу, что США много потеряли по своей репутации, когда задерживалась помощь Украине. Также он объяснил, почему именно сейчас вопрос помощи может быть наконец принят.

Смотрите также Новый план Трампа – Джонсона: что задумали в США и получит ли Украина 60 миллиардов помощи

Советовался с Трампом и Белым домом

Последнее время прессинг на Майка Джонсона рос со всех сторон – среди республиканцев, которые поддерживают Украину, со стороны Белого дома.

Хотя Белый дом последние недели объявил определенный мораторий на публичные высказывания и критику Джонсона. Ему дали пространство для того, чтобы он мог спокойно подготовить тексты этих новых законопроектов, принять свое решение,

– объяснил Дубовик.

Спикер Палаты представителей советовался по поводу этого как с Белым домом, так и с бывшим президентом Дональдом Трампом. Джонсон получил разрешение делать это и двигаться вперед.

"Однако сейчас забегать вперед не надо, потому что нас уже научила судьба и недавняя история, что лучше дождаться, когда действительно состоится голосование. Могут возникнуть последние поправки, задержки. В то же время есть неплохие шансы на то, что конгрессмены проголосуют за пакет помощи Украине", – заметил он.

Этого будет достаточно

Все же ярые трамписты, такие как Марджори Тейлор Грин, не имеют большинства. Даже если более половины республиканцев будут разделять их позицию и проголосуют против, все равно этого будет недостаточно, чтобы провалить голосование.

Почти все демократы проголосуют за выделение помощи Украине и примерно 30 – 40% республиканцев. Этого будет достаточно, чтобы законопроект прошел.

"Надеюсь, что все же не будет массового голосования республиканцев против, потому что трамповский сегмент во фракции республиканцев в Палате представителей хоть и активный, влиятельный, шумный, но при этом все же это не вся их партия", – отметил Владимир Дубовик.

Что известно о голосовании в Конгрессе по помощи Украине