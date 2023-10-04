Есть запас в полгода: повлияет ли отставка Маккарти в США в поддержку Украины

В ночь на 4 октября Палата представителей устранила своего спикера, прежде постоянно оглядывающегося на протрампистских республиканцев. Это произошло на фоне голосования по временному бюджету США, из которого исключили помощь Украине.

Такой мыслью с 24 Каналом политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, политический кризис в Соединенных Штатах, связанный с утверждением бюджета на 2024 год, существенно не повлияет на поддержку Украины.

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Повлияет ли устранение Маккарти на помощь Украине

После смещения с должности спикера Палаты представителей голосования за выделение Украине 6,1 млрд долларов будет временно невозможно. Однако напоследок неуверенный в помощи нашему государству Маккарти заявил, что поддерживает предоставление вооружения Украине.

"Я уверен, что все будет нормально (с помощью для Украины – 24 Канал). В бюджете Пентагона осталось 5,4 млрд долларов на оружие для нашего государства. Учитывая это, у нас есть запас в полгода (с которым можно переждать разрешения политического кризиса в Соединенных Штатах – 24 Канал), – предположил Шейтельман.

Комментируя материал Wall Street Journal, в котором говорилось о 5,4 млрд долларов, представитель Госдепа отметил, что во временный бюджет США не заложено 2 программ помощи, которые позволили бы. Для того чтобы передать указанную в статье военную помощь, Пентагон должен будет отдать оружие из собственных запасов.

Америка имеет много внутренних проблем, над которыми конгрессмены будут работать в течение следующих 45 дней. США не смогут не принимать бюджет в течение половины года, поэтому рано или поздно этот процесс разблокируют. В конце концов, принятие этого бюджета разблокирует и программы помощи Украине, ведь они являются его составной частью.

"Лично я верю, что к январю 2025 года (конец каденции Джозефа Байдена – 24 Канал) не стоит ждать негативных сдвигов в военной помощи США. Уже с новой администрацией придется принимать новые договоренности, но до этого переживать украинцам не стоит", – поделился прогнозом политтехнолог.

Михаил Шейтельман о военной поддержке США: смотрите видео

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