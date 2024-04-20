Более 60 миллиардов долларов: Шмыгаль рассказал, на какие направления пойдет помощь от США

Вечером 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о выделении Украине помощи в размере более 60 миллиардов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, куда направят эти средства.

В то же время после Палаты совместный пакет должен пройти голосование в Сенате, а уже после его направят на подпись к Байдену. Шмыгаль отметил, что во время визита правительственной делегации в США он со стейкхолдерами говорил о необходимости принятия пакета помощи.

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Помощь Украине от США

Денис Шмыгаль рассказал, что правительственная делегация в США провела ряд важных переговоров с представителями демократической и республиканской партий. В то же время он поблагодарил представителей обеих партий и американский народ за солидарность.

Палата представителей вечером поддержала помощь Украине общим объемом почти 61 миллиард долларов. В частности, в эту сумму входят

49,9 миллиарда долларов – оборонные расходы;

7,8 миллиарда долларов – потенциальная бюджетная поддержка;

1,57 миллиарда долларов – экономическая помощь;

400 миллионов долларов – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Премьер отметил, что сейчас Украина ожидает успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в течение ближайших дней.

Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности дальнобойной и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего критической инфраструктуры,

– написал Шмыгаль.

Он добавил, что Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют лидерство и решимость бороться за мир, безопасность и лучшее будущее для Украины, Европы и всего мира.

Что известно о голосовании