Палата представителей США уверенно одобрила законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

Американские законодатели сделали решительный шаг по усилению глобального экономического давления на страны-агрессоры. Этот беспрецедентный документ обещает нанести существенный удар по ключевым секторам, питающим военную машину диктатур.

Суспільне сообщает, что 16 сентября 2026 года ночью по киевскому времени Палата представителей США окончательно поддержала инициированный сенатором Линдси Грэмом законопроект "О санкциях против России и Ирана 2026 года". Как отметил 24 Канал, документ получил широкую двухпартийную поддержку, набрав более 250 голосов "за" при необходимом минимуме в 217.

Как проходило финальное голосование по новым санкциям против России?

16 сентября Палата представителей США приступила к долгожданному финальному голосованию по законопроекту имени Линдси Грэма о санкциях против России. В итоге его поддержали 262 конгрессмена, против выступили лишь 159.

Определенные сомнения относительно успеха возникли после вчерашнего процедурного голосования, когда голосов было всего 214 против 211 – к счастью, они оказались необоснованными. Что, в общем-то, и неудивительно – ведь у законопроекта 119 соавторов, причем как демократов, так и республиканцев.

Что предусматривает законопроект Грэма?

Законодательный акт, зарегистрированный под номером S.2567, предусматривает беспрецедентное расширение черных списков. Под новые ограничения попадают не только ключевые фигуры из ближайшего окружения российского президента и правительственные чиновники, но и новые технологические компании России. Речь идет прежде всего о предприятиях, занимающихся производством компонентов для военной техники и систем радиоэлектронной борьбы.

Помимо военно-промышленного комплекса, удар нацелен на экономическую основу Москвы. Законопроект вводит строгий запрет на любые инвестиции в новые проекты российской энергетики, в частности в добычу нефти и газа. В то же время документ существенно ограничивает доступ российских структур к западным финансовым рынкам, что должно затруднить работу министерства финансов России по привлечению капитала.

Важной составляющей документа является включение Ирана в санкционную политику. Новые нормы расширяют ограничения в отношении иранских энергетического и финансового секторов. Под прицелом оказались предприятия, занимающиеся разработкой ракетных технологий и оказывающие поддержку террористическим организациям. Также усиливается контроль за экспортом технологий двойного назначения, которые Тегеран может использовать в военных целях.

Дополнительные ограничения на экспорт будут применены и к третьим странам, содействующим военным и разведывательным программам обоих государств, подпадающих под санкции. Отметим, что администрация президента ранее заявляла о полной поддержке этого законопроекта. Теперь его должен подписать Дональд Трамп – и он, по всей видимости, намерен это сделать.