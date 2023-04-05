Израильская полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса: задержали сотни человек

Ночью в Иерусалиме стражи порядка столкнулись с палестинскими верующими в мечети Аль-Акса. Во время столкновения ранения получили 12 человек, по меньшей мере, 350 – задержали.

Эти события вызвали большое недовольство у палестинцев. В частности, из Сектора Газы выпустили не менее 9 ракет по Израилю. Ни одна из них не достигла цели.

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Рейд правоохранителей в мечети

Инцидент произошел во время священного для мусульман месяца Рамадан и накануне еврейской Пасхи. Перед рассветом в среду, 5 апреля, полицейские ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

В полиции Израиля объясняют, что это были вынужденные меры, ведь на территории святыни забаррикадировались сотни верующих. Полиция сообщила о задержании не менее 350 человек, хотя по другим данным – их гораздо больше. Израильский адвокат заявил, что задержали и отправили на допрос более 500 верующих.

Верующие рассказали, что полиция применила слезоточивый газ, резиновые шары и светошумовые гранаты. После этого они ворвались в мечеть. По словам палестинцев, правоохранители якобы начали избивать палками верующих.

Схватки на территории мечети: смотрите видео

В правоохранительных органах заявили, что большая группа палестинских агитаторов начала забрасывать камнями полицейских. Кроме того, верующие набросились на служащих с палками и фейерверками.

В знак протеста против действий израильских стражей порядка, на Западном берегу Иордана на улицы вышли десятки палестинцев. Кроме того, частично признанное руководство Палестины назвало такие действия силовиков Израиля "преступлением".

Мечеть Аль-Акса является спорной территорией. Ее одинаково чтят как мусульмане, так и иудеи. Столкновения возникли из-за совпадения священного месяца для мусульман Рамадана и праздника иудеев Песах.

В последнее время напряженность в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан уже была высокой. Стычки между израильтянами и палестинцами случались все чаще. Только в этом году от противостояния верующих погибли 15 израильтян и 88 палестинцев.

Ситуация в Израиле становится более напряженной