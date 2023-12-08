"Это кич": в соцсетях возникла дискуссия из-за установки памятника Александру Мациевскому

В День Вооруженных Сил Украины в Киеве открыли экспозицию, посвященную Герою Украины Александру Мациевскому. Создание этого гиперреалистического памятника спровоцировало активную дискуссию в соцсетях.

В День Вооруженных Сил Украины состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной Герою Украины Александру Мациевскому, на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Фигура изображает Мациевского в последние секунды перед расстрелом. Впрочем, мнения украинцев по поводу итогового результата скульптуры разделились.

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Реакция общества

Журналист и историк Вахтанг Кипиани опубликовал сообщение 7 декабря, в котором выразил негативное отношение к такому способу мемориализации подвига солдата.

Это кичь. И самая реалистичная фигура как из воска и эта "халабуда" вокруг. Как до такого вообще можно было додуматься,

– написал Кипиани.

Позже он объяснил, что в Украине нет системного и одинакового подхода к мемориализации погибших, поскольку в большинстве семьи самостоятельно решают, как будут выглядеть памятники их близких.

Основатель фонда Вернись живым Виталий Дейнега также высказал критическое мнение по этому вопросу.

Наши люди, к сожалению, не понимают разницы между памятником на кладбище и скульптурой в городском пространстве,

– подчеркнул Дейнега.

В комментариях под постом Дейнеги, на который отреагировало более 3,5 тыс. читателей, часть пользователей также высказалась о том, что такой формат памятника вряд ли уместен. Они также озабочены чувствами матери погибшего военного.

Мнения разделяются

В то же время были и те, кто поддержал открытие этой экспозиции, без упреков на чрезмерную реалистичность или месторасположение скульптуры.

Пользователи сети отреагировали на скульптуру погибшего военного / Скриншот 24 Канала

Часть украинцев также поддержала семью погибшего и отметила, что решать по поводу уместности установления памятника нужно только близким воина.

В соцсетях отреагировали на памятник в Киеве / Скриншот 24 Канала

Что известно о мемориализации Александра Мациевского