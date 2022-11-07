Екатерина – всё: в Одессе памятник российской императрице полностью закрыли ограждением

Памятник Екатерине II готовят к демонтажу. На одноименной площади в Одессе композицию уже обнесли деревянным забором.

Памятник "Основателям Одессы" на Екатерининской площади закрыли деревянным забором. Позже саму статую закрыли черной полиэтиленовой пленкой, а на ограждении появилась надпись, что ведут подготовительные работы по демонтажу памятника.

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Памятник снесут

Недавно одесситы в режиме онлайн ответили на вопрос "Как должна быть решена судьба памятника "Основателям Одессы", расположенного на Екатерининской площади?". Люди могли проголосовать за один из вариантов:

за демонтаж памятника полностью;

за сохранение памятника на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II;

за сохранность памятника на своем месте без изменений;

за сохранение памятника и его перенесение в специальный мемориальный парк или музей;

за откладывание решения вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения;

за демонтаж с памятника имперских символов.

Из семи вариантов большинство проголосовало за демонтаж памятника полностью. Уже 5 ноября городской совет сообщил окончательно, что большинство одесситов хотят демонтировать памятник.

Напомним, 2 ноября на голову Екатерины II надели колпак палача. Кроме того, в руку императрице дали удавку.

Что этому предшествовало:

6 ноября памятник "Основателям Одессы" на Екатерининской площади закрыли деревянным забором. Также на скульптуру Екатерины II надели черный пакет.

Еще летом граждане Украины начали подписывать петицию президенту о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский рассмотрел ее и обратился в Одесский горсовет, чтобы они разобрались с Екатериной.

Однако мэр Одессы был против сноса памятника Екатерине. Тогда он заявлял, что якобы необходим компромисс с Россией.

Но уже 3 ноября спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника, заявив, что решение будет принято.

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