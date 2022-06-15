"Памятник стиральной машине": украинцы смеются над монументом российскому солдату в Бердянске

В Бердянске россияне решили установить памятник "русскому солдату-освободителю". Однако украинцы дали ему уже свое название, которое больше подходит оккупантам.

Жители оккупированного Бердянска шутят, что россияне поставили в них памятник стиральной машине. Об этом 24 канала рассказал журналист из Запорожья.

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По его словам, несколько дней назад была подмечена активность на Приморской площади Бердянска. В зеленой зоне кафиры сделали какой-то бордюрчик, подсыпали его щебнем, а потом привезли и поставили большой прямоугольный камень – памятник неизвестно почему.

Люди недолго думали, что это будет памятник. Россияне наклеили на него наклейку с надписью, что "на этом месте будет установлен памятник российскому солдату-освободителю",

– сообщил корреспондент.



Надпись на камни / Фото Радио Свобода

"Но люди присмотрелись к тому памятнику. Издалека небольшое, прямоугольное, а посредине темное пятно с этой надписью. Очень похоже на стиральную машинку, которая является объектом желаний российских оккупантов", – рассказал корреспондент.

Он добавил, что теперь Бердянск имеет памятник стиральной машинке. Кроме того, украинцы надеются, что никакого монумента "российскому солдату-освободителю" кафиры просто не успеют поставить.

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