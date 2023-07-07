Где была свалка: россияне разворачивают ПВО и военных для защиты Москвы
Источник:The Insider
Оккупанты развернули под столицей своего государства систему ПВО "Панцирь-С1" прямо-таки на бывшей свалке. Там также была размещена радиолокационная станция, а теперь еще живут военные.
Пушечная установка расположена именно в городе Новая Москва на поверхности законсервированного полигона "Саларьево". Собственно, он является рекультивированной горой мусора. Используют его захватчики с февраля.
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Защищаются "как умеют"
Как пишут журналисты, первой на этом полигоне появилась мобильная РЛС разведки П-18-2 "Прима". Она имеет характерно большую горизонтальную антенну, работающую в метровом диапазоне и предназначенную для обнаружения, сопровождения, измерения координат и определения воздушных объектов, принадлежащих государству.
Теперь в Новой Москве развернули дополнительный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Также там появились дополнительные объекты: места быта для военных, канистры с топливом и, вероятно, боеприпасы,
– написал один из СМИ.
Собственно, периодически вражеские военные операторы переводят зенитно-ракетную систему в боевое положение. Это видно по вращению радара и движению зенитных пушек.
"Панцирь-С1" на бывшей свалке под Москвой: смотрите видео The InsiderОбратите внимание! "Панцирь" представляет собой комплекс малого радиуса действия. Он может как защищать малые объекты от средств воздушного нападения, так и служить для борьбы с легкобронированными наземными целями, живой силой противника. Очевидно, оккупанты боятся атак на Москву, поэтому и развернули систему.
Взрывы в России: последнее
Все чаще враждебное государство посещает "хлопок", поэтому позаботиться о безопасности Москвы не является худшей идеей, которая могла возникнуть у захватчиков.
- В четверг, 6 июля, было громко в небе над Белгородской областью. Пропагандисты заявляли, что 9 "неизвестных" дронов попытались атаковать крупное нефтехранилище и энергоподстанцию в регионе.
- Также на днях "хлопок" цвел в воинской части в Кубинке под Москвой. Вражеские СМИ уверяли, что было повреждено из-за беспилотников всего три листа металлической кровли, однако реальные масштабы обстрела могут быть не такими "несущественными".