Сбивает гиперзвуковые ракеты: Россия впервые показала фото новой версии "Панциря"
- В 2024 году в России состоялось первое боевое применение "Панцирь-СМ-СВ", который, по заявлениям оккупантов, может уничтожать гиперзвуковые и баллистические воздушные цели.
- "Панцирь-СМ-СВ" имеет улучшенную дальность обнаружения и поражения воздушных целей по сравнению с "Панцирь-С1".
- Новая версия комплекса способна сбивать цели на скорости 2 км/с.
В 2024 году в России сообщили о первом боевом применении "Панцирь-СМ-СВ". А теперь появились и первые его фотографии, сделанные за пределами парадов и выставок.
Оккупанты утверждают, что "Панцирь-СМ-СВ" якобы может уничтожать гиперзвуковые и баллистические воздушные цели, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
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Что особенного в новой версии российского "Панциря"
На опубликованном фото – "Панцирь-СМ-СВ", который расположен в глубоком тылу. Об этом свидетельствует то, что он не оборудован защитой от ударных БПЛА и FPV-дронов.
Россияне утверждают, что "Панцирь-СМ-СВ" имеет суперсвойства. В частности, дальность обнаружения радаром составляет 75 километров. Для сравнения, у обычного "Панцирь-С1", эта цифра колеблется в пределах 36 километров.
Враг убеждает, что новая версия ракетного комплекса имеет максимальную дальность поражения ракетами 40 километров тогда, как у "Панцирь-С1" она вдвое меньше.
Противник говорит, что "Панцирь-СМ-СВ" способен сбивать воздушные цели на скорости 2 километров в секунду, а его предшественник мог поражать цели на скорости 1 километр в секунду.
Тип ракет в "Панцирь-СМ-СВ" не разглашается. Вероятно, это малоизвестная ракета 57ЭБМ-Е. Предварительно, она не оборудована боевой частью, а уничтожать цели должна своей кинетической энергией.
Размещен "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси серии ГМ-5970, вместо "КамАЗа" как в его прошлой версии "Панцирь-СМ". Шасси ГМ-5970 является достаточно "популярным", ведь на нем уже существуют такие зенитно-ракетные комплексы как: "Тор", "Бук" и "Тунгуска", фактически глубокой модернизацией которой является "Панцирь-СМ-СВ".