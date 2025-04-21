"Величия России" и "храбрость белого флага": известные заявления Франциска о войне в Украине

21 апреля в возрасте 88 лет после тяжелой болезни умер Папа Римский Франциск. В Украине к нему было неоднозначное отношение из-за противоречивых заявлений о войне.

За свою каденцию Папа Римский Франциск наговорил немало скандальных вещей о российской агрессии. В частности, он фактически призвал Украину к капитуляции "ради сохранения человеческих жизней", а также восхищался имперским наследием России, передает 24 Канал.

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Что говорил Папа о войне в Украине

В начале полномасштабной войны Папа Франциск заявил, что беженцев из Украины в мире принимают лучше, чем из других стран.

Беженцев разделяют. Есть первый класс, есть второй класс, по цвету кожи, из развитой они страны или неразвитой. Мы расисты, мы расисты. И это плохо,

– Папа в интервью итальянскому телеканалу RAI 15 апреля 2022 года.

В августе 2022 года Франциск назвал дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью, которую взорвали в Подмосковье "невинной жертвой войны".

В июле 2023 года Папа призвал к восстановлению Черноморской инициативы следующим образом:

Я обращаюсь к моим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть восстановлена и зерно могло быть безопасно транспортировано.

В августе 2023 года Папа Римский разозлил украинцев видеообращением к российской молодежи. В нем он призвал ее не отказываться от своего имперского наследия. Он несколько раз отметил "величие" России и ее культуры. Также Папа поблагодарил россиян за то, что они россияне.

Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами,

– говорилось в выступлении Папы.

Позже Франциск оправдался. Мол, его слова о "великой России" были неудачно сформулированы. Он якобы хотел напомнить россиянам об их великом культурном наследии и не намеревался возвеличивать империализм.

За время полномасштабного вторжения Франциск неоднократно призывал Россию и Украину к мирным переговорам. Так, в марте 2024 года после того, как президент Турции Эрдоган предложил стать посредником в переговорах Киева и Москвы, понтифик в одном из интервью высказал свой печально известный тезис о "храбрости белого флага". Он отметил, что Украина ради спасения человеческих жизней якобы должна признать поражение и начать переговоры с врагом. Франциск заметил, что, мол "поднять белый флаг" – это проявление не слабости, а смелости. Тогда в ответ президент Зеленский попросил Папу не заниматься "виртуальным посредничеством" между агрессором и жертвой. Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что своими словами относительно Украины Франциск намеревался "призвать к прекращению огня и восстановить смелость переговоров", но не имел в виду капитуляцию.

После того скандала Папа снова вспомнил об Украине 21 апреля 2024 года. Он призвал мир "не забывать о страдающей Украине, мученической Украине, которая много страдает из-за войны".

В декабре 2024 года в своем рождественском обращении "Urbi et Orbi" Франциск прямо упомянул войну в Украине и призвал к "смелости, необходимой, чтобы открыть двери для переговоров".

5 февраля 2025 года понтифик принял участие в видеоконференции с 250 молодыми украинцами из Киева и разных городов Европы и Америки. Отвечая на вопросы молодежи, он призвал их быть патриотами.

"Сегодня миссия молодых украинцев – быть патриотами. И вы не должны прятаться от всех проблем, которые у вас есть, от войны", – сказал Папа.

Во время мероприятия Папа также призвал украинцев противостоять инстинкту "отвечать на удар другим ударом" и строить мир через диалог.

В то же время стоит отметить усилия Папы по освобождению украинских пленников и украденных россиянами украинских детей. Кроме того, Франциск при жизни инициировал немало благотворительных акций и сборов для украинских беженцев. Он также завел традицию еженедельных упоминаний об Украине в апостольских молитвах.