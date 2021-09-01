Папа Римский ошибочно процитировал Путина вместо Меркель

Папа Римский ошибся и вместо того, чтобы процитировать Ангелу Меркель, привел другую цитату. Франциск озвучил слова Владимира Путина.

Это случилось, когда Папа говорил о ситуации в отношении событий в Афганистане. Соответствующие комментарии он давал во время радиоинтервью в Испании.

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Папа Римский случайно процитировал Путина, вместо Меркель

Франциск отвечал на вопросы о будущем Афганистана после того, как США и союзники ушли из страны.

Папа вспомнил канцлера Германии Ангелу Меркель и назвал ее одной из "самых выдающихся личностей в международной политике". Дальше – процитировал слова.

Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы,

– сказал Франциск.

Однако, как оказалось, это высказывание принадлежит Владимиру Путину и сказал он его как раз во время встречи с канцлером в Москве 20 августа.

Сам Путин неоднократно критиковал действия Запада в отношении Афганистануа, а Кремль демонстрирует хорошие отношения с боевиками.

Коротко о событиях в Афганистане

В мае 2021 года Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. После этого соответствующее решение приняли и в НАТО.

Впоследствии боевики Талибана начали активно захватывать города в стране. 15 августа они зашли в столицу Кабул. Президент отрекся от власти и покинул страну.

Талибы объявили, что взяли контроль над Афганистаном и призвали иностранцев уехать.

Кроме того, во время эвакуации боевики совершили теракты, которые привели к жертвам среди местного населения и иностранцев.