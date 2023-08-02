Европа не выявляет креатива для урегулирования войны, – Папа Римский снова заговорил об Украине

Папа Римский сомневается, что страны Запада двигаются в правильном направлении для обеспечения мира по всему миру. В частности, говорится об "охваченной войной Украине".

Об этом Франциск заявил во время апостольской поездки в Португалию. По словам понтифика, он мечтает о Европе, "использующей свои огромные таланты для урегулирования конфликтов".

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Папа Римский раскритиковал Европу

Франциску не нравится позиция Европы относительно войны в Украине.

С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, отличающего этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не показываешь мировые пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, что вызывают столько кровопролития?"

– заявил Папа Римский.

Понтифик также осудил рост инвестиций в производство оружия, добавив, что это приводит к "истощению аутентичного человеческого капитала":

образования,

здравоохранения,

всеобщего благосостояния государства.

"Беспокойно, когда мы читаем, что во многих местах средства продолжают инвестироваться в вооружение, а не в будущее молодежи", – подытожил Папа Римский.

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Недавно Папа Римский обратился к России

Накануне Франциск обратился к Кремлю по поводу возобновления зернового соглашения, назвав российские власти "братьями".

Я обращаюсь к моим братьям, к власти Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена и зерно могло безопасно транспортироваться,

– сказал Папа Римский во время своего еженедельного послания "Ангел Господень".

Также он призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением для Бога".