После скандального заявления о Кирилле Папа Римский рассказал о секретной миссии по Украине
Источник:Reuters
Папа Римский решил заявить о секретной миротворческой миссии для Украины. Она, по его словам, состоит в том, чтобы попытаться прекратить войну России против Украины.
Соответствующее заявление сделал Папа 30 апреля после трехдневного визита в Венгрию. Перед этим он говорил, что хочет встретиться с патриархом РПЦ Кириллом, который благословляет войну.
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Что известно о новом заявлении Папы
Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее,
– заявил Папа, возвращаясь из Венгрии.
Папа Римский Франциск добавил: "Я думаю, что мир всегда достигается через открытие каналов. Вы никогда не сможете достичь мира через закрытие... Это нелегко".
Глава католической церкви пояснил, что именно о ситуации в Украине он говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и представителем российской православной церкви в Будапеште митрополитом Илларионом.
"Мы говорили обо всем этом. Все заинтересованы в пути к миру", – заверил Папа.
Скандальные заявления Папы Римского: кратко
- Папа Римский Франциск заявил, что хочет встретиться с российским патриархом РПЦ Кириллом, цинично поддерживающим войну против Украины. По словам Папы, планы встречи приостановили из-за войны, однако якобы "это придется сделать".
- Кроме того, во время визита в Венгрию Папа Римский встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским РПЦ Илларионом. Последний поддерживает войну на Украине. Их встреча продолжалась ориентировочно 20 минут и не являлась частью официальной программы визита Папы. Однако Франциск даже обнимал Иллариона и поцеловал его наперсный крест.
- Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок пояснил, что поступки Папы Римского указывают на то, что он действует не в интересах Ватикана, а России. Подробнее об этом читайте по ссылке.