В Киеве пара занялась сексом на балконе во время воздушной тревоги
Источник:Реальный Киев
Украинцам постоянно напоминают о необходимости уходить в укрытие во время воздушной тревоги. Некоторым удается трактовать эти призывы очень своеобразным способом.
Сигналы воздушной тревоги способны спасать жизнь. Как выяснилось, сирена некоторых даже побуждает позаботиться о ее продлении.
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"Страстное" игнорирование воздушной тревоги
Пара, проживающая в одной из многоэтажек Киева, решила проигнорировать сигнал воздушной тревоги. И не просто проигнорировать, а сделать это громко и ярко – сексом на балконе.
Фото и видео пары быстро стали хитом сети. Граждан просят не рисковать жизнью ради новых впечатлений и не брать пример с пары.
"Страстное" игнорирование воздушной тревоги / Скриншот с видео
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