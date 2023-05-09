Такого позора еще мир не видел, – ведущие 24 Канала потроллили Путина и его жалкий парад

В России рискнули провести "грандиозный парад" к 9 мая на их "День победы". Все получилось очень жалко. Им даже пришлось вытаскивать "музейный экспонат".

Пока так называемая "вторая армия мира" бьет рекорды посещаемости "концерта Кобзона" – туда отправились уже 195 тысяч оккупантов – в Москве попытались провести "грандиозный парад". Только техники что-то было ой как мало.

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Среди танков можно было заметить только "музейный экспонат" Т-34. Эту машину начали производить серийно еще в 1940 году. Если в прошлые годы оккупанты постоянно свозили свои Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, БМП-3 или ЗРК "Панцирь", "Бук", "Тор" и т.д., то сейчас их вообще не было. Возникает вполне логичный вопрос – а куда делась вся техника?

Неоднократно слышал, что это последний "день победы" у Путина. Будем на это надеяться. Такого позора никто и никогда в мире не видел. Возможно, даже в ЦАР лучше парады победы, чем состоявшийся в России,

– отметил ведущий 24 Канала Фарид Шарафмал.

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Маразматическая речь Путина

Российский диктатор снова повторял свои жалкие тезисы о "злом Западе, традиционных ценностях и о "дне великой победы", который россияне сами себе присвоили. Особенно цинично, что параллельно они совершили полномасштабное вторжение в Украину и убивают гражданское население.

Правда, нынешняя речь Путина была очень короткой. А те, кто были рядом, сидели с очень встревоженными лицами. Возможно, они думали о контрнаступлении ВСУ, которое может произойти уже скоро.

На самом деле речь была достаточно короткой. Говорил сжато и не очень вдохновленно. В прошлом году у него было больше веры в "величие" своей временной страны и в свое "величие",

– отметила ведущая 24 Канала София Трощук.

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