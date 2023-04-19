Легитимные военные цели: могут ли ВСУ нанести удары по параду техники в Москве

В России массово отменяют парады до 9 мая, однако "победобесие" в Москве, вероятно, устроят. Военная техника на параде на Красной площади – тоже легитимные военные цели, по которым могут ударить ВСУ.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, у украинских военных хватит механизмов для выполнения такой задачи.

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Военную технику России нужно уничтожить

Свитан отметил, что целью ударов может быть военная техника во время парада до 9 мая на Красной площади в Москве. Это легитимные военные цели, которые нужно уничтожить, где бы они ни находились.

Думаю, у нас хватит механизмов для выполнения такой задачи. Целью станут военные объекты, если они выйдут на Красную площадь. Это машины, военная техника, которая еще за две недели будет собираться, двигаться, тренироваться,

– предположил он.

Полковник ВСУ считает, что, несмотря на отмену парадов в определенных регионах, в Москве они точно попытаются устроить "победобесие". Кремль хочет показать хоть что-нибудь своему народу.

Как заметил военный эксперт, россияне отменили абсолютно все празднования к 1 мая, когда россияне отмечают День международной солидарности трудящихся.

"Понятно, что 1 мая отменили, потому что выходить на демонстрации с лозунгом "мир, труд, май" в России – это можно сразу в "кутузку" попасть. За это будто "светит" 10 – 15 лет. Вся эта толпа сразу попадет в полицию", – добавил Свитан.

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Россияне отменяют парады к 9 мая