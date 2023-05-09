Неадекватные нарративы: о чем будет говорить Путин на параде 9 мая

9 мая для России является сакральной датой, как и проведение парадов является странным сакральным ритуалом. В этом году Владимир Путин, если все же появится на Красной площади, будет уже продвигать стандартные нарративы о "нацистах" в Европе.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Владимир Путин на параде не будет объявлять новую волну мобилизации или что-либо связанное с войной. Причиной тому и непредсказуемая реакция общества.

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О чем может заявить диктатор

Россия на свой страх и риск решила не отменять проведение парада 9 мая в Москве. Российский диктатор Владимир Путин должен присутствовать там с речью.

Насколько парад будет масштабным – неважно, главное – картинка. Для Путина это серьезный выбор, с одной стороны показаться на публике было бы выгодно с пиарной точки зрения. Но будет ли он говорить какие-то принципиально новые вещи, учитывая то, что говорят, он сам себе пишет речь? Думаю, будет стандартная риторика,

– отметил Игорь Рейтерович.

Путин, вероятно, будет рассказывать о нацистах в Европе, которых Россия должна уничтожить, как это было во Второй мировой войне и тому подобное. Конечно, российский диктатор не просто будет вспоминать о Второй мировой, но и о выдающейся роли "лишь" россиян в ней.

Вряд ли прозвучат новые заявления по поводу мобилизации в России или объявления войны.

"Во-первых, российское общество этого не воспримет, а во-вторых, они реально боятся такие вещи говорить, развивать ситуацию как-то по-другому, потому что они не знают, к чему это приведет. Поэтому мы услышим стандартный набор неадекватных нарративов", – убежден политолог.

Игорь Рейтерович о Путине на параде до 9 мая: смотреть видео

Будет ли Путин на параде

По его словам, главный вопрос состоит в том, в каком виде Путина все же покажут на Красной площади.

Была неподтверждённая информация, что Путин не будет принимать этот парад, а покажут кадры, что он утром приехал куда-то на фронт и общается с российскими солдатами. А парад будет принимать картонный или фанерный маршал Шойгу,

– рассказал Рейтерович.

Так или иначе, восприятие россиян этого "праздника" очень сильно отличается даже от нынешнего. Это не положительные, а отрицательные тенденции, с которыми пока не знают, что делать в России.

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