Трамп дремает, Рубио скучает: забавное видео с трибун военного парада в Вашингтоне

В субботу, 14 июня, в Вашингтоне провели грандиозный военный парад, посвященный 250-летию армии США. Одно из крупнейших подобных мероприятий за последние десятилетия не обошлось без инцидентов.

Пользователи сети обратили внимание на поведение гостей, в частности Дональда Трампа и Марко Рубио. Соответствующие кадры из трансляции публикуют в соцсетях, передает 24 Канал.

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Как прошел парад в Вашингтоне

Первый военный парад в американской столице с 1991 года пришелся на 79-й день рождения Трампа. В событии должны были принять участие более 6 600 солдат и по меньшей мере 150 транспортных средств.

На мероприятии президент США сидел рядом со своей женой Меланией Трамп и министром обороны Питом Хэгсетом. В сети подметили, что Трамп якобы дремал.

Трамп "скучает" на военном параде: смотрите видео

К слову, по оценкам AP, мероприятие обошлось Вашингтону в десятки миллионов долларов из-за перевозки техники и личного состава из разных уголков страны. В ABS News также назвали приблизительные расходы – 45 миллионов долларов.

Пользователи соцсетей обратили внимание и на поведение государственного секретаря – Рубио зевал на трибунах.

Рубио на трибунах парада в Вашингтоне: смотрите видео

Напомним, одновременно США охватила волна массовых протестов под лозунгом "Без королей". В частности, митингующие собрались на мирные акции вдоль периметра Национальной аллеи в Вашингтоне.

Одна из участниц рассказала, что протесты там были бы более масштабными, если бы люди не боялись столкнуться с насилием, агрессией или другими формами разгонов.