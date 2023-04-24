Уже больше, чем в прошлом году: 9 мая в Москву приедет только один иностранный лидер

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует в ближайшее время приехать в Россию. Его визит связан с празднованием "дня пабеды" в Москве.

После торжественных мероприятий Жапаров должен встретиться с Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Президент Кыргызстана едет в Москву на 9 мая

Садыр Жапаров стал единственным иностранным лидером, которого Кремль сумел пригласить и принявший приглашение на празднование "Дня Победы". Кыргызский лидер получил приглашение в конце марта от российского вице-премьера Алексея Оверчука, занимающегося международными отношениями в правительстве России.

Комментируя визит президента Кыргызстана, Оверчук заявил, что российские власти "всегда будут помнить вклад, который внесли киргизы в победу и защиту Москвы". В рамках визита Жапаров также намерен провести переговоры с российским диктатором Путиным. Они пройдут сразу после парада в Москве.

Никто не захотел ехать на 9 мая в Москву

Ситуация с приездом президента Кыргызстана в Москву 9 мая довольно показательна, ведь даже самые близкие друзья Путина уже отказываются ехать на "парад победобесия", в то время как в Украине тысячи людей погибают в результате преступлений российской армии. Набрал в рот воды и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, ведь от него до сих пор не звучало никаких заявлений по поводу парада в Москве. Кроме этого, доподлинно неизвестно, вообще ли он получал приглашения на праздничные мероприятия от Кремля.

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