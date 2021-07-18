Зрелище ужасное, – парашютиста, которого в Киеве унесло ветром, спасли

В Киеве, на Оболони, мужчину на парашюте унесло ветром, когда он занимался парасейлингом. Известно, что парашютиста смогли спасти.

Об этом сообщила одна из очевидцев инцидента. Она опубликовала видео в ряде столичных СМИ, отметив, что собственными глазами видела, что мужчина не пострадал.

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Как спасли парашютиста

По ее словам, 10 человек максимально натягивали трос, прикладывая его под кусты и деревья. Именно так мужчину и спасли.

В то же время люди, которые были в лодке, плыли к берегу с помощью ветра, держась за трос. "Зрелище, конечно, ужасное. Слава Богу, его опустили, лодку позже перевернули и все хорошо", – написала очевидица.

В сети появилось видео перевернутого катера

Кроме этого, очевидцы смогли снять на камеру перевернутый катер. Соответствующее видео появилось в сети.

Кратко об инциденте

Вчера, 17 июля, во время занятий по парасейлингу на Оболони перевернулся катер.

Это произошло во время грозы. Парашютист был прицеплен к лодке, но ее начал сносить ветер.

Судьба мужчины была долгое время неизвестна.

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