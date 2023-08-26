Это дискредитация Украины: у Зеленского прокомментировали скандал с закупкой курток для ВСУ

Михаил Подоляк раскритиковал коммуникацию Алексея Резникова по поводу скандала с закупкой курток. По его словам, так можно было вести себя в мирное время, но не в военное.

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, хотел бы, чтобы завершилось следствие по делу закупок курток для ВСУ. Если там есть чья-то вина – виновные должны быть наказаны. Об этом он сказал во время телемарафона.

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Позиция Подоляка по поводу скандала

По словам советника руководителя Офиса президента, происходящее между Минобороны и депутатами – это "традиционная украинская политика непонимания того, что нельзя так себя в публичной плоскости вести". Это не что иное, как разборки. Такое поведение уместно для мирного времени, но не для военного.

В мирное время украинцы привыкли к "компроматной политике, когда друг друга за что-то ругают", и все поддерживают разные стороны. Впрочем, сейчас война, поэтому, по убеждению Подоляка, должны демонстрировать, что государство хоть немного, хоть на полшага изменилось.

Михаил Подоляк посоветовал, что нужно было делать в ситуации, когда тебе задают неудобные вопросы.

Если в тебе сомневаются – ты должен ответить на эти вопросы так, чтобы не было сомнений. Общество [во время войны, – 24 Канал] платит большую цену, оно имеет право сомневаться в нас,

– сказал он.

Ни в коем случае нельзя отвечать агрессией. Если есть ошибки – их нужно признавать.

Как сказал Михаил Подоляк, парламентский комитет может задавать любые вопросы, потому что парламент – это контроль. Если есть желание или необходимость доказать – следует приходить подготовленными и отвечать на эти вопросы.

И не выносите в публичную плоскость какие-то странные предложения, это дискредитация Украины,

– подытожил он.

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Что будет дальше

Советник руководителя Офиса президента просит подождать, пока будут проведены следственные действия. Ведь сейчас есть уголовное дело, по его завершении можно будет прокомментировать события с фактами на руках.

Зачем полностью ломать то построенное (и президентом, кстати, построенное) с начала войны единство между обществом и государством?

– риторически спросил он.

Общество, которое платит кровью во время войны, хочет видеть государство, солидарное с ним. Так что нельзя его подводить, убежден Подоляк.

Он назвал три шага, к которым следует прибегнуть: провести следствие, не выносить в публичное пространство странные заявления и наказать виновных, если таковые будут.

Как отметил Подоляк, на наказании настаивает президент.

Мы не можем терпеть, что не все думают об Украине, занимая должности,

– акцентировал советник.

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В чем суть скандала