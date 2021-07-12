В парламенте Грузии начались столкновения на фоне протестов

12 июля 2021 , 14:20
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Источник:

"Новости Грузии"

В грузинском парламенте 12 июля вспыхнули столкновения. Все из-за смерти телеоператора Лексо Лашкарава и протестов, которые охватили страну.

Охрана не хотела пускать журналистов из оппозиционных СМИ, которые накануне призвали правительство уйти в отставку.

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Столкновения в парламенте Грузии

В споре с охраной за медиа вступились представители оппозиционных партий. В результате журналисты таки смогли попасть в сессионный зал. Однако впоследствии стычки начались и там.

В частности, оппозиционные депутаты заняли место спикера парламента и вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза. Они требуют отставки правительства, и не дают возможности начать заседание.

В то же время председателя руководящей партии "Грузинская мечта" в зале сопровождают охранники.

Столкновения в грузинском парламенте: смотрите видео

Массовое избиение журналистов в Грузии и протесты после этого

  • 5 июля в Тбилиси состоялась акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Противники трансгендеров решили помешать демонстрации и также вышли на улицы. Они избили более 50 журналистов, освещавших эти события.
  • Больше всего пострадал телеоператор канала "Пирвели" Лексо Лашкарава – его отвезли в больницу с переломами костей лица. Впоследствии журналиста выписали из медучреждения, однако 11 июля он умер.
  • Министерство иностранных дел Грузии, не дождавшись результатов исследования, намекнуло, что "смерть наступила из-за наркотиков".
  • Это вызвало новые протесты в Грузии – активисты вышли на улицу с требованием отставки правительства.
Автор: Наталія Пристанська