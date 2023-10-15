Парламентские выборы в Польше: стали известны первые результаты экзитполов

В Польше идет подсчет голосов. На парламентских выборах лидирует партия "Право и справедливость".

Об этом стало известно из первых результатов экзитполов. В этом году была рекордная явка на избирательные участки – 72,9%.

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Первые результаты парламентских выборов в Польше

В Польше стали известны результаты первых опросов exit-poll:

"Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года и включает президента Анджея Дуду, – 36,8% (200 мандатов);

– 36,8% (200 мандатов); Самая большая оппозиционная сила "Гражданская коалиция" во главе с экс-премьер-министром Польши и евродепутатом Дональдом Туском – 31,6% (163);

– 31,6% (163); "Третий путь" – 13,0% (55);

"Левица" – 8,6% (30);

Права радикальная "Конфедерация" – 6,2% (12).

Следует отметить, что это только данные предварительного опроса на выходе из участковых комиссий. Окончательные результаты будут оглашены после полного подсчета голосов.

Если этот экзитпол сбудется, то 3 оппозиционные силы – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" – будут иметь 248 мандатов, а для большинства в парламенте требуется 231.



Предварительные результаты выборов в Польше / Фото EuropeElects

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Кратко об участвующих в выборах партиях

"Право и справедливость" возглавляет вице-премьер и брат погибшего в авиакатастрофе экс-президента Польши Ярослав Качинский. По данным Reuters, эта партия пришла на выборы сразиться за третий срок на фоне критики отхода от демократических стандартов и верховенства права, что привело к некоторому ухудшению отношений между Польшей и ЕС. Однако в "Праве и справедливости" подчеркивают, что защищают "польские интересы", а также стремятся повысить эффективность судов и создать более справедливую экономику.

Основная соперница руководящей партии – "Гражданская коалиция", которую возглавляет бывший премьер Дональд Туск. Она выступает за более гармоничные отношения с ЕС и продолжение военной и политической поддержки Украины.

Партия "Третий путь" позиционирует себя как альтернативу "Праву и справедливости" и "Гражданской коалиции". Эта политическая сила:

стремится помогать малому бизнесу;

предлагает увеличить расходы на образование и упростить налоговую систему;

одобрительно отзывается о продлении военной помощи Украине, однако выступает за ограничение ввоза украинского зерна.

Похожие взгляды имеют и "Новые левые" или "Левица". Партия сосредотачивается на реформе трудового законодательства и борется за права женщин. Ее лидеры поддерживают Украину в борьбе с агрессором и за военную поддержку Киева. Однако они также поддерживают ограничения на ввоз украинского зерна.

Единственная партия, открыто не поддерживающая помощь Украине, – "Конфедерация". Эта политическая сила: