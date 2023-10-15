Парламентские выборы в Польше: стали известны первые результаты экзитполов
В Польше идет подсчет голосов. На парламентских выборах лидирует партия "Право и справедливость".
Об этом стало известно из первых результатов экзитполов. В этом году была рекордная явка на избирательные участки – 72,9%.
На тему На избирательных участках в Варшаве – угроза взрывов, работают саперы, – СМИ
Первые результаты парламентских выборов в Польше
В Польше стали известны результаты первых опросов exit-poll:
- "Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года и включает президента Анджея Дуду, – 36,8% (200 мандатов);
- Самая большая оппозиционная сила "Гражданская коалиция" во главе с экс-премьер-министром Польши и евродепутатом Дональдом Туском – 31,6% (163);
- "Третий путь" – 13,0% (55);
- "Левица" – 8,6% (30);
- Права радикальная "Конфедерация" – 6,2% (12).
Следует отметить, что это только данные предварительного опроса на выходе из участковых комиссий. Окончательные результаты будут оглашены после полного подсчета голосов.
Предварительные результаты выборов в Польше / Фото EuropeElects
Стоит прочесть На выборах в Польше самая высокая за последние годы явка: Моравецкий, Туск и Качинский – проголосовали
Кратко об участвующих в выборах партиях
"Право и справедливость" возглавляет вице-премьер и брат погибшего в авиакатастрофе экс-президента Польши Ярослав Качинский. По данным Reuters, эта партия пришла на выборы сразиться за третий срок на фоне критики отхода от демократических стандартов и верховенства права, что привело к некоторому ухудшению отношений между Польшей и ЕС. Однако в "Праве и справедливости" подчеркивают, что защищают "польские интересы", а также стремятся повысить эффективность судов и создать более справедливую экономику.
Основная соперница руководящей партии – "Гражданская коалиция", которую возглавляет бывший премьер Дональд Туск. Она выступает за более гармоничные отношения с ЕС и продолжение военной и политической поддержки Украины.
Партия "Третий путь" позиционирует себя как альтернативу "Праву и справедливости" и "Гражданской коалиции". Эта политическая сила:
- стремится помогать малому бизнесу;
- предлагает увеличить расходы на образование и упростить налоговую систему;
- одобрительно отзывается о продлении военной помощи Украине, однако выступает за ограничение ввоза украинского зерна.
Похожие взгляды имеют и "Новые левые" или "Левица". Партия сосредотачивается на реформе трудового законодательства и борется за права женщин. Ее лидеры поддерживают Украину в борьбе с агрессором и за военную поддержку Киева. Однако они также поддерживают ограничения на ввоз украинского зерна.
Единственная партия, открыто не поддерживающая помощь Украине, – "Конфедерация". Эта политическая сила:
- критически относится к нашему государству,
- выступает за отмену социальных льгот для украинцев,
- считает, что Польша должна усиливать свою армию вместо того, чтобы поставлять вооружение Киеву.