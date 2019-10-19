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      Сыроед избрали председателем партии "Самопомич"

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      В Киеве проходит ХХ съезд партии "Самопомич", на котором выбирали нового лидера. Так, председателем политсилы стала бывшая вице-спикер парламента Оксана Сыроед.

      На съезд партии прибыл и нынешний лидер - Андрей Садовый, который в своей речи сказал, что остается в партии и готов помогать каждому в продолжении работы, в борьбе в будущих выборах, и предложил избрать председателем партии Оксану Сыроед. 

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      Были на съезде и международные партнеры "Самопомочи", которые 5 лет представляют партию за рубежом. Они отмечают, что несмотря на новую власть в Украине, им комфортнее сотрудничать именно с "Самопомощью", потому что она вызывает доверие.

      Какие цели ставит партия на съезде:

      1. Выбрать нового лидера.
      2. Определиться с дальнейшими целями и направлениями на 2020 год.

      Что касается второго пункта, то говорят, что прежде всего нужно масштабно строить партию, чтобы в каждом городе или селе был настоящий лидер, который мог бы вести фракцию в регионах.

      Почему партия "Самопомич" начала заниматься этим именно сейчас? Очевидно, потому, что они активно готовятся к местным выборам.

      blog_ava
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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Самопомощь Новости Киева Оксана Сыроид Андрей Садовой
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