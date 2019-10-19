Сыроед избрали председателем партии "Самопомич"
В Киеве проходит ХХ съезд партии "Самопомич", на котором выбирали нового лидера. Так, председателем политсилы стала бывшая вице-спикер парламента Оксана Сыроед.
На съезд партии прибыл и нынешний лидер - Андрей Садовый, который в своей речи сказал, что остается в партии и готов помогать каждому в продолжении работы, в борьбе в будущих выборах, и предложил избрать председателем партии Оксану Сыроед.
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Были на съезде и международные партнеры "Самопомочи", которые 5 лет представляют партию за рубежом. Они отмечают, что несмотря на новую власть в Украине, им комфортнее сотрудничать именно с "Самопомощью", потому что она вызывает доверие.
Какие цели ставит партия на съезде:
- Выбрать нового лидера.
- Определиться с дальнейшими целями и направлениями на 2020 год.
Что касается второго пункта, то говорят, что прежде всего нужно масштабно строить партию, чтобы в каждом городе или селе был настоящий лидер, который мог бы вести фракцию в регионах.
Почему партия "Самопомич" начала заниматься этим именно сейчас? Очевидно, потому, что они активно готовятся к местным выборам.
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