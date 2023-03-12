Очередная успешная диверсия: "Атеш" подорвали железную дорогу на оккупированной Херсонщине

Партизанское движение "Атеш" устроило очередную диверсию на оккупированной территории Херсонской области. Партизаны сумели подорвать железнодорожное полотно.

Об этом сообщили сами же представители движения и даже показали видео замечательной работы. Отмечают, что "отработали" партизаны еще вчера, 11 марта, а вот отчитались сегодня. Речь идет о сообщении между поселками Раденск и Абрикосовка.

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С целью препятствования поставок рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях наши агенты провели успешное диверсионное мероприятие на временно оккупированной территории. 11.03.2023 был взорван железнодорожные пути между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что в результате диверсии прервано снабжение железнодорожными путями в российскую армию.

Представители "Атеш" отметили, что постоянно проводят разведку, чтобы добиться таких результативных операций.

"Мы работаем круглосуточно для уничтожения оккупационных войск и освобождения Украины", – добавили агенты.

Движение "Атеш" подорвало железную дорогу на оккупированной Херсонщине: видео

К слову, сегодня партизанское движение "Атеш" также отчиталось о разведке на аэродроме в Саках на территории временно оккупированного Крыма. Агенты обнаружили, что охрана объекта на низком уровне.

Партизанское движение продолжает пугать окупантов

8 марта стало известно, что украинские партизаны вошли в Мелитополь и влились во вражеские структуры.

9 марта в сети появилось видео, в котором борцы против режима Путина сообщили, что продолжают действовать в Курской области и приготовили "подарки". Россиян, которых принуждают помогать российским захватчикам, призвали несколько недель не выходить на работу.

В ночь на 10 марта 2023 года во Владивостоке партизаны сожгли боевой самолет Су-27.

Отметим, что украинское партизанское движение разделено на несколько групп. Первая часть – бойцы Движения сопротивления, часть Сил спецопераций и подготовленные военные, знающие, как делать "смерть ворогам". Второе – подполье, которое сегодня работает на оккупированной территории. Это гражданское население, которое сопротивлением без оружия уничтожает оккупантов. Среди них есть менеджеры, водители, сантехники.