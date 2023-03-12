Очередная успешная диверсия: "Атеш" подорвали железную дорогу на оккупированной Херсонщине
Источник:Атеш
Партизанское движение "Атеш" устроило очередную диверсию на оккупированной территории Херсонской области. Партизаны сумели подорвать железнодорожное полотно.
Об этом сообщили сами же представители движения и даже показали видео замечательной работы. Отмечают, что "отработали" партизаны еще вчера, 11 марта, а вот отчитались сегодня. Речь идет о сообщении между поселками Раденск и Абрикосовка.
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С целью препятствования поставок рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях наши агенты провели успешное диверсионное мероприятие на временно оккупированной территории. 11.03.2023 был взорван железнодорожные пути между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что в результате диверсии прервано снабжение железнодорожными путями в российскую армию.
Представители "Атеш" отметили, что постоянно проводят разведку, чтобы добиться таких результативных операций.
"Мы работаем круглосуточно для уничтожения оккупационных войск и освобождения Украины", – добавили агенты.
Движение "Атеш" подорвало железную дорогу на оккупированной Херсонщине: видео
К слову, сегодня партизанское движение "Атеш" также отчиталось о разведке на аэродроме в Саках на территории временно оккупированного Крыма. Агенты обнаружили, что охрана объекта на низком уровне.
Партизанское движение продолжает пугать окупантов
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- 9 марта в сети появилось видео, в котором борцы против режима Путина сообщили, что продолжают действовать в Курской области и приготовили "подарки". Россиян, которых принуждают помогать российским захватчикам, призвали несколько недель не выходить на работу.
- В ночь на 10 марта 2023 года во Владивостоке партизаны сожгли боевой самолет Су-27.