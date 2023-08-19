В Луганской области активизировались партизаны: Гайдай назвал примеры их действий

В последнее время на оккупированных территориях сильно усилились партизанские движения. Это хорошо чувствуют и россияне. Поэтому применяют разные методы давления на местных. Однако это не останавливает деятельность партизан.

Их деятельность очень помогает ВСУ, ведь говорится о уничтоженные склады и базы противника. Подробнее о работе партизан 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Работа партизан

Партизанское движение в Луганской области с первых дней было активным. Их работа – это и случаи подрывов коллаборантов, расклеивания листовок, сожжения распределительных шкафов на железнодорожных путях и т.д.

Есть много других примеров, которые показывают, что партизанское движение эффективно работает.

Российские войска применяют многие карательные меры на временно оккупированных территориях. Потому что понимают, что "хлопок", который происходит четко, где надо, появляется не просто так,

– отметил Сергей Гайдай.

И действительно, взрывы на складах, в казармах и штабах оккупантов не случайны. Чтобы уменьшить влияние партизан на ситуацию, устраивают показательные увлечения людей.

Иногда даже заезжают в определенный населенный пункт и применяют "коллективную ответственность": забирают 10 – 15 человек и везут в Луганск. К ним могут применяться психологические и физические пытки.

"Я уверен, что это движение и дальше будет продолжаться и в дальнейшем будет наносить максимальный ущерб россиянам", – подчеркнул Гайдай.

К слову, в Луганской области существенно увеличилось количество блокпостов. На них проверяют автомобили, людей. Делают это и потому, что в оккупационных рядах существенно участились случаи дезертирства.

Сергей Гайдай о движении партизан в Луганской области: смотрите видео

Деятельность партизан на оккупированных территориях: что известно