В Донецке и Макеевке появились предупреждения для коллаборантов: партизаны вышли на охоту

Россия готовится проводить так называемые выборы на временно оккупированных территориях. Партизаны тоже готовятся. Они начали разыскивать предателей, а также организаторов псевдовыборов.

Источники 24 Канала среди партизан на временно оккупированных территориях поделились с нашей редакцией фотографиями. На них можно увидеть граффити в Донецке и Макеевке, на которых изображен "Глаз" – символ сопротивления.

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Партизаны всех видят, никто не спрячется

Немало меток "Ока" появилось на улицах Макеевки / Фото меток и место их расположения

Знак "Ока" следует считать последним предупреждением как для коллаборационистов, так и организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

Поэтому то, что он появился в разных уголках как Донецка, так и Макеевки, – яркая демонстрация того, что в городах пристально следят за коллаборационистами и теми, кто пытается устроить так называемые выборы на временно оккупированных территориях. И что на них, если они не передумают, ожидает билет в один конец. Об этом уже знают коллаборационисты на Запорожье.

В Бердянске взорвали одну из организаторов псевдовыборов

Коллаборационисты и приспешники Кремля должны дважды, а то и трижды задуматься над тем, что они делают. Ведь потом думать будет нечем. Так, 6 марта утром прогремел взрыв в оккупированном Бердянске. Как выяснилось, там взорвали одну из организаторов российских псевдовыборов.

Случился этот инцидент в микрорайоне Колония. Начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина сообщила, что сторонницу российских захватчиков взорвали на улице Герцена, 117.

Вскоре стало известно, что ликвидировать удалось пособницу захватчиков Елену Валерьевну Ильину. Она занималась организацией псевдовыборов во временно оккупированном городе. Интересно, что ее сын Никита Самойленко был уборщиком, а после оккупации получил "должность" в "администрации" оккупантов.

В начале оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известным,

– отметила украинская чиновница.

Подрыв Елены Ильиной – последний яркий пример того, что произойдет с приспешниками России, которые организуют и проводят псевдовыборы на временно оккупированных территориях. Им, как и самим россиянам, никто не рад. Именно поэтому партизаны продолжат выполнять свою ювелирную работу, устраняя наших врагов, которые перешли на сторону захватчиков.

Другие подрывы коллаборантов на оккупированных территориях

Например, 27 марта 2023 года во временно оккупированном Мариуполе взорвали коллаборанта. Он – "начальник" так называемого городского управления полиции оккупантов. Тогда захватчик выжил, но получил тяжелые травмы.

7 октября 2023 года мощный взрыв прогремел во временно оккупированной Новой Каховке. Как выяснилось, там взорвали машину местного коллаборациониста. Говорится о так называемом "секретаре" путинской партии "Единая Россия" Владимире Малове.

А вот 8 ноября 2023 года во временно оккупированном Луганске на "концерт Кобзона" отправился бывший "руководитель народной милиции" Михаил Филипоненко. Тогда российские захватчики заявили о его "трагической гибели".

Напоследок заметим, что движение сопротивления на временно оккупированных территориях не только уничтожает коллаборационистов и оккупантов. Также они собирают информацию о передвижении российских военных, их техники, а также расположение складов и военных объектов. Это помогает нашим защитникам точно бить по врагу и ликвидировать захватчиков, что приближает нас к победе.