Джерела 24 Каналу серед партизанів на тимчасово окупованих територіях поділилися з нашою редакцією світлинами. На них можна побачити графіті у Донецьку та Макіївці, на яких зображене "Око" – символ спротиву.

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Партизани всіх бачать, з усіма поквитаються

Чимало міток "Ока" з'явилося на вулицях Макіївки / Фото міток і місце їхнього розташування

Знак "Ока" слід вважати останнім попередженням як для колаборантів, так і організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

Тому те, що він з'явився у різних куточках як Донецьку, так і Макіївки, – яскрава демонстрація того, що у містах пильно стежать за колаборантами та тими, хто намагається влаштувати так звані вибори на тимчасово окупованих територіях. І що на них, якщо вони не передумають, очікує білет в один кінець. Про це вже знають колаборанти на Запоріжжі.

У Бердянську підірвали одну з організаторок псевдовиборів

Колаборанти та посіпаки Кремля повинні двічі, а то й тричі задуматися над тим, що вони роблять. Адже потім думати буде нічим. Так, 6 березня зранку пролунав вибух в окупованому Бердянську. Як з'ясувалося, там підірвали одну з організаторок російських псевдовиборів.

Трапився цей інцидент у мікрорайоні Колонія. Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна повідомила, що прихильницю російських загарбників підірвали на вулиці Герцена, 117.

Невдовзі стало відомо, що ліквідувати вдалося пособницю загарбників Олену Валеріївну Ільїну. Вона займалася організацією псевдовиборів у тимчасово окупованому місті. Цікаво, що її син Микита Самойленко був прибиральником, а після окупації отримав "посаду" в "адміністрації" окупантів.

На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим,

– зазначила українська посадовиця.

Підрив Олени Ільїної – останній яскравий приклад того, що станеться з посіпаками Росії, які організовують та проводять псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Їм, як і самим росіянам, ніхто не радий. Саме тому партизани продовжать виконувати свою ювелірну роботу, усуваючи наших ворогів, які перейшли на бік загарбників.

Інші підриви колаборантів на окупованих територіях

Наприклад, 27 березня 2023 року у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали колаборанта. Він – "начальник" так званого міського управління поліції окупантів. Тоді загарбник вижив, але зазнав важких травм.

7 жовтня 2023 року потужний вибух пролунав у тимчасово окупованій Новій Каховці. Як з'ясувалося, там підірвали автівку місцевого колаборанта. Мовиться про так званого "секретаря" путінської партії "Єдина Росія" Володимира Малова.

А от 8 листопада 2023 року у тимчасово окупованому Луганську на "концерт Кобзона" вирушив колишній "керівник народної міліції" Міхаїл Філіпоненко. Тоді російські загарбники заявили про його "трагічну загибель".

Наостанок зауважимо, що рух опору на тимчасово окупованих територіях не лише знищує колаборантів і окупантів. Також вони збирають інформацію про пересування російських військових, їхньої техніки, а також розташування складів та військових об'єктів. Це допомагає нашим захисникам влучно бити по ворогові та ліквідовувати загарбників, що наближає нас до перемоги.