Под Мелитополем партизаны ликвидировали оккупантов, перевозивших технику, – СМИ

Партизаны под временно оккупированным Мелитополем ликвидировали захватчиков, перевозивших технику. Успешная операция партизан прошла в субботу, 8 октября.

Местные СМИ информируют, что оккупантов ликвидировали в селе Константиновка около 19:39. Сообщается, что операция "ликвидация" была направлена на уничтожение живой силы врага, перевозившей военную технику из Крыма в Бердянск через Мелитопольский район.

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Оккупанты перевозили технику через Мелитопольский район

Партизаны поразили вражеский грузовик, после чего на место взрыва прибыли кареты скорой и российские военные.

В 19:39 объездной из Крыма на Бердянск, нашими партизанами была поражена вражеская грузовая техника. Часть оккупантов открыла огонь. На место прибыли кареты скорой помощи и куча военных. Оккупанты перекрыли дорогу,

– сообщают представители сил сопротивления.

Потери врага по состоянию на 9 октября

Украинские воины продолжают сдерживать российских оккупантов, пытающихся захватить территории нашей страны. Утром 9 октября Генеральный штаб ВСУ обновил ориентировочные потери врага.

С 24 февраля 2022 года ВСУ ликвидировали 62 500 вражеских бойцов. Только за минувшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще 440 российских солдат.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли точный удар по месту скопления живой силы врага на Запорожском направлении. Известно, что ранения получили более 20 оккупантов. Их всех отвезли в местную больницу в Токмаке.

Также украинская авиация нанесла более 30 ударов по оккупантам, в результате чего попадание зафиксировали в 24 районах скопления живой силы, оружия и техники, а также в 9 ЗРК врага.

Наши ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов скопления живой силы, оружия и техники, 3 склада с боеприпасами, а также 11 других важных для врага объектов.

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