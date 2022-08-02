Это очень помогает, – Гайдай говорит, что в Луганской области начали работать партизаны

российские захватчики за последние несколько недель не смогли продвинуться вперед в Луганской области. К тому же, на оккупированных территориях Луганской области россиянам не дают спокойно спать партизаны.

Об этом в эфире Национального единого марафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует 24 канал. По его словам, украинские военные продолжают удерживать позиции в двух населенных пунктах Луганской области – Белогоровке и Верхнекаменке.

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"Все попытки наступлений россиян отбиваются. Никаких успехов у оккупантов там нет", – сообщил Гайдай.

Партизаны помогают сдерживать врага

Вдобавок во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области активизировалось партизанское движение.

"У нас начали работать партизаны, и достаточно удачно. Это не только расклейка листовок, но и уничтожение объектов инфраструктуры. Это очень помогает тормозить атаки и продвижение российской армии",

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

В частности, в конце июля партизаны в Луганской области уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Это существенно усложнило врагу подвоз по железной дороге боеприпасов на фронт.

"Поздравления" от партизан в Троицком

Также партизаны держат в напряжении оккупантов в поселке городского типа Троицкое. Как сообщили в Луганской ОВА, там ждут деоккупацию и пугают россиян украинскими поздравлениями.

В поселке расклеили листовки, на которых указано, что "Троицкое – это Украина".



Партизанские открытки в Троицком Луганской области / фото из телеграм-канала Сергея Гайдая

Партизаны также намекают захватчикам, что им следует тренироваться произносить слово "паляница". Ведь Вооруженные Силы уже приближаются.



Партизаны указали, куда идти оккупантам / фото из телеграм-канала Сергея Гайдая

"Оккупантов становится с каждым днем все меньше, а еще меньшей становится их уверенность в своих силах! Потому что украинцы не молчат! Они будут бороться, пока не выгонят чужаков с нашей земли", – говорится в сообщении Луганской ОВА.

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Как партизаны работают в тылу врага