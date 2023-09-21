Каждый второй враг: как партизаны влияют на мотивацию оккупантов

Оккупанты очень боятся местного населения на временно оккупированных территориях. Потому захватчики не доверяют местным максимально.

Об этом 24 Каналу рассказал блогер, партизан Артем на позывной "Восточный", отметив, что сначала россияне заходили на украинские территории с мыслями, что здесь якобы "ждут и радостно встречают".

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"В настоящее время понимают, что каждый второй житель Луганской, Донецкой области – потенциальный наводчик и потенциальный враг для них. Поэтому они не доверяют местному населению. И в принципе это повлияло на их настроение и мотивацию", – сказал блогер.

Оккупанты действительно не понимают, чего они воюют в Украине, если местное население против них. В частности, это сильно повлияло на их моральный дух. Враг понимает, что благодаря местным уничтожаются его базы.

Бывают моменты, когда россияне заехали на ту или иную локацию, а в эту ночь по ней прилетели ракеты. Они понимают, благодаря чему информация пошла и понимают, что в этих городах на Донбассе их совсем не ждут,

– подчеркнул партизан Артем.

Однако есть и "поклонники" русского мира, которые ждут оккупантов. Однако, по словам блогера, их не так много.

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