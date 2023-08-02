В Мариуполе партизаны отравили российских офицеров

Мариупольские партизаны на одном из военных объектов отравили российских офицеров. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что к саботажу причастна Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления.

Инцидент произошел во время празднования ВМФ российскими военными. Пока оккупанты в тяжелом состоянии, что помешает им готовить город к обороне.

Смотрите также Жена-алкоголичка, долги и всего 2 недели жизни на фронте: история российского военного

Детали отравления окупантов в Мариуполе

На одном из военных объектов группа сопротивления в Мариуполе отравила офицерский состав российской армии. В больницу в тяжелом состоянии попали 17 российских военных, из которых уже двое скончались. Состояние и дальнейшая судьба остальных 15 россиян пока неизвестна.

Наши с улыбкой говорят: "на крыс всегда много яда",

– заявил Андрющенко.

Россияне подозревают, что для отравления использовали цианид и пестициды. Их подсыпали в еду.

Российским оккупантам неспокойно