В Мариуполе партизаны отравили российских офицеров
Источник:Петр Андрющенко
Мариупольские партизаны на одном из военных объектов отравили российских офицеров. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что к саботажу причастна Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления.
Инцидент произошел во время празднования ВМФ российскими военными. Пока оккупанты в тяжелом состоянии, что помешает им готовить город к обороне.
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Детали отравления окупантов в Мариуполе
На одном из военных объектов группа сопротивления в Мариуполе отравила офицерский состав российской армии. В больницу в тяжелом состоянии попали 17 российских военных, из которых уже двое скончались. Состояние и дальнейшая судьба остальных 15 россиян пока неизвестна.
Наши с улыбкой говорят: "на крыс всегда много яда",
– заявил Андрющенко.
Россияне подозревают, что для отравления использовали цианид и пестициды. Их подсыпали в еду.
Российским оккупантам неспокойно
- Во второй половине июля оккупанты начали перекидывание личного состава и техники через Мариуполь. Враг направлял ее на Бердянское направление.
- Россияне понимают, что им придется обороняться в Мариуполе, поэтому начали подготовку. К примеру, они уже заменяли мосты и подготовили некоторые укрепления.
- Мариуполь также плотно окружили "зубами" и блиндажами. Россияне готовятся к наступлению ВСУ по Донецкому и Запорожскому направлениям.