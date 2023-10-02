Внутри "Тигр" и почти два десятка КамАЗов: "Атеш" обнаружил ремонтную базу врага в Крыму

Партизаны обнаружили в Крыму ремонтную базу россиян. Ее разместили на заброшенной ферме.

Об этом рассказали в партизанском движении "Атеш". Оно продолжает успешно работать на временно оккупированных территориях Украины.

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Партизаны обнаружили ремонтную базу оккупантов в Крыму

"Атеш" обнаружил ремонтную базу оккупантов в Крыму.

В селе Светлое Джанкойского района наши агенты заметили ремонтную базу оккупантов. База расположена на территории местной заброшенной фермы,

– говорится в сообщении.

Внутри комплекса заметили:

1 "Тигр",

2 топливозаправщики,

19 крытых КамАЗов.

Координаты базы: 45.627869, 34.651380.

"Все усилия врага скрыть свои склады и базы оказываются тщетными. Наши агенты присутствуют повсюду, внимательно следя за каждым шагом. Ничто не ускользнет от нашего внимания!" – подчеркнули партизаны.

ГАЗ-2330 "Тигр" – российский внедорожник многоцелевого назначения. Его стоимость составляет 100 – 120 тысяч долларов в зависимости от модификации. Производят "Тигры" на Арзамасском машиностроительном заводе. Во время полномасштабного вторжения регулярной армии России в Украину бойцы ВСУ уничтожили и захватили множество этих бронеавтомобилей.

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Оккупанты паникуют: враг перебрасывает ПВО в Севастополь

Ранее в "Атеш" сообщили, что после результативных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехов на поле боя оккупанты начали возводить новые фортификации на полуострове.

Партизаны зафиксировали, что Кремль строит оборонительные линии у Феодосии, а также перебрасывает ПВО в Симферополь.

Наш агент зафиксировал перебрасывание ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя. Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого столетия,

– заявили в "Атеше".

Партизаны уточнили, что оккупанты уже не могут закрыть существующими системами ПВО даже свои военные объекты в Крыму.